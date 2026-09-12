Кейт Бланшет обяви война на AI на събитие, организирано от български евродепутат
Австралийската актриса представи в Европейския парламент в Брюксел новата платформа Human Consent Registry
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Австралийската актриса представи в Европейския парламент в Брюксел новата платформа Human Consent Registry
Приключи церемонията по раздаването на наградите
Тя е участвала в над 70 филма
Рекордните 114 млн. души са били прогонени от своите домове по света
Актрисата влиза в бъдещия филм на Джеймс Грей "Armageddon Times"
Великите актьори си партнират в нова драма за Ню Йорк от 80-те
Актрисата ще участва във филм по видеоигра
През юни гледаме документални ленти, екшъни и сериали
Прочутата австралийка преговаря за ролята на първата скандална американка в двора на Уиндзор
Престижният фестивал ще се проведе през септември
Морфид Кларк ще изиграе млада версия на Галадриел в бъдещия сериал от света на Толкин
Кейт Бланшет вече е посланик на добра воля на Агенцията на ООН за бежанците. "Много съм горда да поема тази роля. Никога не е било по-важно от сега да...
Кейт Бланшет изненада всички с промяната на своя външен вид. 46-годишната звезда неочаквано за всички боядиса косите си в яркорозов цвят и така се поя...
Мат Деймън агитира от сцената за непризнатия Ридли Скот Сезонът на кино наградите започна с фестивала в Палм Спрингс Сезонът на кино наградите започ...
Кейт Бланшет се сърди, когато я наричат "холивудска актриса". Носителката на "Оскар", която е играла в десетки филми, вижда зад това определение "тънк...
Кейт Бланшет и Емили Блънт изригнаха: Това е дискриминация Забраниха равните подметки по червения килим на "Кроазет" Необичаен и сериозен скандал се...
Кейт Бланшет разкри, че е имала връзки с представителки на своя пол. Носителката на "Оскар" призна това на премиерата на последния си филм "Керъл", в...
"Другите майки ме наблюдават под лупа за това какъв родител съм. Те не знаят, че аз полагам същите усилия да прекарвам повече време с децата си, както...
Лос Анджелис. Историческата драма „12 години робство" е най-добрият филм, според американската филмова академия. Лентата на на Стив Маккуин очаквано...
Кейт Бланшет е музата на Уди Алън - предимство, след което никоя актриса не е същата. Актрисата грабна "Златен глобус" за най-добра женска роля в "Син...