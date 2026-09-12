Всичко за Кейт Бланшет

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Кейт Бланшет порозовя

Кейт Бланшет порозовя

Кейт Бланшет изненада всички с промяната на своя външен вид. 46-годишната звезда неочаквано за всички боядиса косите си в яркорозов цвят и така се поя...

30 март | 3:00
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Кейт Бланшет бяга от мрежата

Кейт Бланшет бяга от мрежата

Кейт Бланшет се сърди, когато я наричат "холивудска актриса". Носителката на "Оскар", която е играла в десетки филми, вижда зад това определение "тънк...

25 август | 22:20
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Нов скандал в Кан

Нов скандал в Кан

Кейт Бланшет и Емили Блънт изригнаха: Това е дискриминация Забраниха равните подметки по червения килим на "Кроазет" Необичаен и сериозен скандал се...

20 май | 22:10
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