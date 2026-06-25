Кейт Бланшет обяви война на AI на събитие, организирано от български евродепутат

Носителката на две награди „Оскар“ Кейт Бланшет предприема нова стъпка в битката срещу неконтролираното използване на изкуствения интелект. Австралийската актриса представи в Европейския парламент в Брюксел новата платформа Human Consent Registry – безплатен онлайн регистър, чрез който всеки човек може да заяви дали позволява неговото име, образ, глас или движения да бъдат използвани за обучение на системи с изкуствен интелект.

Инициативата беше представена на събитие, организирано от българския евродепутат Ева Майдел, в присъствието на американския режисьор Стивън Содърбърг.

„В ерата на изкуствения интелект вашата самоличност е вашата интелектуална собственост. Всеки човек трябва да има правото сам да решава как AI може или не може да я използва“, заяви Бланшет.

Актрисата е съосновател на неправителствената организация RSL Media, която разработва инструменти за защита на личното съгласие при използването на изкуствен интелект.

Как работи регистърът

Новата платформа позволява на всеки потребител да определи дали разрешава използването на своето име, снимки, глас, външен вид, движения и други лични характеристики за обучение или генериране на съдържание чрез AI.

Потребителите могат напълно да забранят подобна употреба или да я разрешат при определени условия. Регистърът може да се използва както от отделни хора, така и от техни агенти, мениджъри или други законни представители.

В бъдеще системата ще бъде разширена така, че да защитава и произведения на изкуството, художествени персонажи, марки и други интелектуални активи.

Български евродепутат подкрепи инициативата

Евродепутатът Ева Майдел определи Human Consent Registry като важна крачка към защитата на творците.

„Това е инструмент, който прави правата прозрачни, изгражда доверие и поставя човешкото творчество в центъра на технологичния прогрес“, заяви тя.

Холивуд все по-остро се противопоставя на AI

Новият проект е поредната инициатива на Кейт Бланшет в кампанията ѝ за по-строги правила при използването на изкуствен интелект.

Още през март 2025 г. тя се присъедини към повече от 400 известни актьори, музиканти и творци, сред които Пол Маккартни и Бен Стилър. В открито писмо до президента Доналд Тръмп те настояха американската администрация да не отслабва защитата на авторските права.

Повод за писмото бяха исканията на големи технологични компании като OpenAI и Google американското законодателство да позволява обучение на AI модели с произведения, защитени с авторско право, без предварително разрешение и без възнаграждение за техните създатели.

През последните месеци все повече известни личности се обявяват срещу използването на техния образ и творчество без съгласие. Само преди дни певицата SZA разкри, че повече от 200 нейни песни са били използвани за обучение на изкуствен интелект.

Сред най-категоричните е и актьорът Матю Макконъхи, който официално регистрира като търговска марка своя глас, образ и прочутата реплика „Alright, alright, alright“.

При представянето на организацията си Бланшет предупреди, че развитието на изкуствения интелект изпреварва съществуващите правила.

„Технологиите с изкуствен интелект се развиват с огромна скорост, без достатъчен контрол и регулация. Ако хората искат да останат начело на този процес, съгласието трябва да бъде първото и най-важно условие“, заяви актрисата.

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