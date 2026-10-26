Не засаждайте лалетата твърде рано! Монти Дон разкри златното правило за градината през ноември

Когато градината започне да губи есенните си багри, а температурите тръгнат надолу, много хора смятат, че сезонът за засаждане е приключил. Но за един от най-известните британски градинари - Монти Дон- ноември е месецът на едно особено приятно занимание.

И то може да превърне двора или балкона в море от цветове през следващата пролет.

Става дума за засаждането на лалета. Според популярния водещ на предаването на BBC „Gardeners' World“ това е една от най-важните задачи за ноември.

Причината не е само в красотата на цветята. Лалетата имат специфични изисквания към температурата, почвата и дълбочината на засаждане, които често остават подценени.

Защо Монти Дон препоръчва да изчакаме до ноември?

За разлика от много други пролетни луковични цветя, които се засаждат по-рано през есента, лалетата предпочитат по-хладната почва.

Изчакването до ноември намалява риска от някои гъбични заболявания, включително т.нар. „огън по лалетата“ – болест, която може да увреди листата, стъблата и цветовете.

Монти Дон подчертава в градинарските си съвети, че луковиците могат да бъдат засаждани от ноември чак до Коледа.

Това означава, че дори човек да не е успял да подготви градината през октомври, все още има достатъчно време да създаде красива пролетна композиция.

Разбира се, при засаждане трябва да се съобразим с действителното състояние на почвата. Ако тя е замръзнала или силно подгизнала, работата е по-добре да се отложи.

Най-важното правило: Засадете луковиците по-дълбоко

Една от най-честите грешки на начинаещите градинари е прекалено плиткото засаждане.

Общото правило е луковиците да се поставят на дълбочина приблизително два-три пъти собствената им височина, като се вземат предвид видът на цветето и почвените условия.

Но Монти Дон предпочита още по-дълбоко засаждане на лалетата, когато те ще останат в градината за повече от един сезон.

Той посочва, че често прави дупки с дълбочина около 30 сантиметра или дори повече.

Според опита му това помага на растенията да развият по-здрави и изправени стъбла.

Дълбокото засаждане може също да намали риска луковиците да бъдат изровени от някои животни.

Това обаче не означава, че всички луковици непременно трябва да бъдат заровени на 30 сантиметра. При тежки почви, дребни сортове и отглеждане в контейнери е важно да се съобразят размерът на луковицата и условията за растеж.

Има нещо още по-важно от дълбочината

Независимо кога и колко дълбоко засаждаме лалетата, едно условие остава задължително – доброто оттичане на водата.

Луковиците не понасят продължително задържане на влага.

Ако почвата е тежка и глинеста, Монти Дон препоръчва подобряването на структурата ѝ с подходящ минерален материал, например едър пясък или градинарски грит.

Целта е водата да не се задържа около луковиците, защото това увеличава риска от загниване.

При особено тежки почви алтернатива е засаждането в повдигнати лехи или в съдове с добри дренажни отвори.

Тайният трик за балкона – „лазаня“ от лалета

Не е задължително човек да има голяма градина, за да се радва на великолепни лалета.

Монти Дон препоръчва засаждане в саксии, включително чрез любопитния метод, известен като „лазаня от луковици“.

Идеята е в един по-дълбок съд да се подредят няколко слоя луковици, като между тях се поставя подходящ субстрат.

На най-долното ниво могат да бъдат разположени ранноцъфтящи сортове, над тях – средноранни, а най-отгоре – късни сортове, при достатъчно пространство и слой почва над всеки ред.

Така растенията постепенно се развиват и цъфтят в различни моменти.

Сред сортовете, които Монти Дон посочва за подобна комбинация, са:

Orange Emperor – ранно лале с ярки оранжеви цветове.

Negrita – сорт с наситен пурпурен оттенък, който цъфти в средата на сезона.

Queen of Night – прочуто късно лале с тъмновиолетови, почти черни цветове.

При правилно подбрани сортове една саксия може да радва окото в продължение на седмици.

Ноември е подходящ и за рози, храсти и дървета

Лалетата не са единствените растения, на които Монти Дон отделя внимание през късната есен.

Според него ноември може да бъде отличен момент за засаждане и преместване на различни дървета, рози, храсти и многогодишни цветя.

Почвата често остава сравнително топла след лятото, въпреки захлаждането на въздуха.

Това позволява на корените да продължат да се развиват, дори когато надземната част на растенията вече е забавила растежа си.

При пресаждане Монти препоръчва първо растението да бъде добре напоено, след това да се извади с възможно най-голяма част от кореновата система и да се постави на подходяща дълбочина на новото място.

След засаждането почвата се притъпква внимателно и се полива обилно.

Не изхвърляйте и падналите листа

Есенното почистване на градината също може да се превърне в полезна инвестиция за следващия сезон.

Монти Дон насърчава градинарите да събират опадалите листа и да ги използват за получаване на листовка – рохкав органичен материал, който подобрява почвената структура.

Листата могат да бъдат събрани в проветрив контейнер или ограден куп, където постепенно да се разложат.

Част от тях обаче е добре да останат под храстите и дърветата, защото предоставят зимно убежище на насекоми, таралежи и други полезни за градината животни.

Пет стъпки за красиви лалета напролет

Ако искате дворът или балконът ви да се изпълни с лалета след зимата, започнете с няколко прости действия:

Изберете здрави, твърди луковици без признаци на загниване. Планирайте засаждането за ноември, когато почвата се е охладила. Осигурете добър дренаж и подходяща дълбочина. Поставете луковиците със заострения връх нагоре и ги покрийте с почва. Полейте след засаждането, ако почвата е суха, и избягвайте постоянното преовлажняване.

За лалетата търпението често е по-добра стратегия от бързането.

Докато градината изглежда притихнала през ноември и декември, под земята вече започва подготовката за следващата пролет.