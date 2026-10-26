Джейми Оливър разкри тайната на перфектно сварените яйца. Добавя само щипка от тази съставка

Колко трудно може да бъде да свариш едно яйце? На пръв поглед – никак. Но всеки, който някога е извадил от тенджерата напукано яйце, с изтекъл белтък или с прекалено твърд жълтък, знае, че дори най-простата закуска има своите тънкости.

Известният британски готвач Джейми Оливър предлага лесен начин за постигане на желания резултат всеки път. Неговата тайна не изисква специален кухненски уред, скъпи продукти или сложна подготовка.

Всичко започва с една малка щипка сол, добавена във врящата вода.

Съветът, припомнен от британския Daily Express, е част от видеоурок, в който Оливър показва как се приготвят рохки, полурохки и твърдо сварени яйца.

Защо Джейми Оливър добавя сол към водата?

Според готвача малко количество сол във водата може да помогне яйцата да останат цели по време на варенето.

Той обяснява, че една от теориите е свързана с малкото количество сол, което естествено се съдържа в яйцето, и стремежа към баланс между вътрешната и външната среда.

Това обяснение обаче не е категорично потвърден научен механизъм за предотвратяване на напукването. Добавянето на сол може да помогне на изтеклия белтък да се стегне по-бързо, ако черупката се спука, но само по себе си не гарантира, че тя ще остане здрава.

Много по-важно е яйцата да се поставят внимателно във водата и да не се подлагат на резки механични удари.

Точните минути за идеалното яйце

Една от най-полезните части от съвета на Джейми Оливър е свързана с времето за варене.

Той използва големи яйца, предварително оставени да достигнат стайна температура, и ги поставя в вече вряща вода.

След това следи времето с таймер.

Как предпочитате яйцата Време за варене Рохки, с течен жълтък 5 минути и 30 секунди Полурохки, с кремообразен жълтък 7 минути и 30 секунди Твърдо сварени 11–12 минути

Посочените времена са от видеоурока на Оливър и се отнасят за големи яйца, поставени във вряща вода. В други негови публикувани рецепти има малки разлики в минутите, затова резултатът може да зависи от размера на яйцата и силата на нагряване.

Защо размерът на яйцата е толкова важен?

Джейми Оливър обръща внимание и на нещо, което мнозина пропускат.

Не всички яйца се сваряват за едно и също време.

Малките, средните и големите яйца имат различни размери, а това се отразява на скоростта, с която топлината достига до центъра им.

Затова готвачът препоръчва винаги да използваме яйца с приблизително еднаква големина, когато искаме да получим постоянен резултат.

Той предпочита големи яйца от свободно отглеждани кокошки или биологично производство.

За най-предвидим резултат яйцата трябва да бъдат с еднакъв размер и приблизително еднаква начална температура.

Още един трик: Потопете яйцето няколко пъти, преди да го пуснете

Оливър използва решетъчна лъжица, за да постави яйцата в тенджерата.

Вместо да ги пуска директно във врящата вода, той ги потапя и изважда два или три пъти, след което внимателно ги оставя на дъното.

Така избягва ударите в съда, които могат да доведат до напукване на черупката.

Важното е яйцата да не се хвърлят във водата, а да се спускат бавно и внимателно.

Черупката продължава да готви яйцето и след изваждането му

Има още една подробност, която може да провали иначе отлично приготвената закуска.

Когато яйцето бъде извадено от горещата вода, то не спира да се готви моментално.

Натрупаната топлина в белтъка, жълтъка и черупката продължава да действа още известно време.

Затова, ако искате рохко яйце, е добре да го поднесете веднага.

Ако предпочитате да го запазите за по-късно или искате да прекратите термичната обработка, можете да го потопите в студена вода.

Това е особено полезно при твърдо сварените яйца, които ще използвате за салати и сандвичи.

Трябва ли яйцата да се съхраняват извън хладилника?

Във видеоурока Оливър използва яйца със стайна температура и споменава предпочитанието си да не ги държи в хладилник.

Това обаче не е универсално правило за безопасно съхранение.

Подходящите условия зависят от начина, по който яйцата са обработени, транспортирани и съхранявани.

Ако сте купили яйца от хладилна витрина, не е препоръчително да ги оставяте продължително извън хладилника. Следвайте условията за съхранение, посочени върху опаковката.

За самото варене е достатъчно яйцата да бъдат поставени внимателно във водата, като се има предвид, че много студените яйца могат да изискват малко по-различно време за достигане на желания резултат.

Как Джейми Оливър обича да поднася сварените яйца?

Британският готвач предпочита класическата комбинация от рохко яйце и препечен хляб с масло, нарязан на тънки ивици.

Във Великобритания те са известни като soldiers – „войничета“, които се потапят в течния жълтък.

За по-различна закуска Оливър предлага и леко сварени аспержи вместо препечен хляб.

Твърдо сварените яйца пък са чудесни за салати, сандвичи или ястия с риба и зеленчуци.

И така, тайната на перфектно свареното яйце всъщност не е една, а няколко: еднакъв размер, внимателно поставяне във водата, точно измерено време и правилно охлаждане.

А малката щипка сол е допълнителният трик, на който Джейми Оливър разчита в своята кухня.