Има аромати, които веднага ни пренасят в детството и ни напомнят, че Коледа наближава. Канелата, джинджифилът и току-що изпечените сладкиши са сред тях. А когато кухнята се изпълни с уханието на домашни бисквитки, празничното настроение идва от само себе си.

Тези джинджифилови сладки са едновременно хрупкави, ароматни и красиви. Приготвят се с тъмна захар мусковадо, канела и джинджифил, а финалният щрих е от разтопен бял шоколад и блестящи захарни перлички.

Рецептата, публикувана от Good Food, е подходяща и за занимание с децата. Малчуганите могат да изрязват звездички, елхички, сърца и подаръчета, а после да ги украсяват според въображението си.

Най-хубавото е, че готовите бисквитки могат да се превърнат и в оригинална украса за коледната елха.

Необходими продукти

За тестото:

175 г тъмна захар мусковадо

85 г златен захарен сироп (golden syrup)

100 г масло

3 ч.л. смлян джинджифил

1 ч.л. канела

350 г бяло брашно и още малко за разточването

1 ч.л. сода бикарбонат

1 леко разбито яйце

За украсата:

100 г бял шоколад

Сребърни захарни перлички

Как да приготвим коледните бисквитки

1. Замесете ароматното тесто

Сложете захарта мусковадо, златния сироп и маслото в подходящ съд и ги загрейте, докато се разтопят и се получи еднородна смес.

В голяма купа смесете брашното, джинджифила и канелата. Отделно разтворете содата бикарбонат в една чаена лъжичка студена вода.

Оформете кладенче в сухите съставки и прибавете разтопената смес, разбитото яйце и разтворената сода. Разбъркайте старателно. Тестото първоначално ще бъде меко, но постепенно ще се стегне.

2. Оставете тестото да почине

Покрийте го плътно с прозрачно фолио и изчакайте да се охлади. След това го приберете в хладилника за поне един час. Така ще придобие необходимата плътност и ще се разточва по-лесно.

3. Време е за коледните формички

Загрейте фурната на 190 градуса, или на 170 градуса, ако използвате вентилатор.

Поставете охладеното тесто върху леко набрашнен плот и го омесете за кратко. Разделете го на две части и разточете първата на тънка кора.

С помощта на формички изрежете елхички, звездички, сърца или подаръчета. Подредете ги в тава, като оставите малко разстояние помежду им, защото при печенето ще увеличат обема си.

Ако искате да ги окачите на елхата, направете малък отвор в горната част на всяка бисквитка с дървено шишче.

Повторете процедурата с останалото тесто.

Ако не желаете да изпечете всички сладки наведнъж, можете да съхранявате охладеното тесто в плик за храна в хладилника до една седмица.

4. Само десет минути във фурната

Печете бисквитките между 8 и 10 минути, докато леко потъмнеят.

Ако отворите за окачване са се затворили при печенето, внимателно ги оформете отново с шишчето, докато сладките са още топли и меки.

Оставете ги за няколко минути в тавата, след което ги прехвърлете върху метална решетка, за да изстинат напълно и да станат хрупкави.

5. Най-забавната част – украсата

Начупете белия шоколад и го разтопете на водна баня или в микровълнова фурна на средна мощност за 1–2 минути.

С помощта на сладкарски пош можете да изрисувате снежинки, спирали, имена и различни празнични орнаменти. Друг вариант е просто да полеете бисквитките с тънки шоколадови струйки.

Преди шоколадът да се втвърди, поръсете със сребърни захарни перлички.

И вкусна украса за елхата

Готовите сладки могат да бъдат окачени на коледното дърво с красиви панделки, прокарани през предварително направените отвори.

Според рецептата, ако се използват като украса на елхата, бисквитките остават годни за консумация около седмица. Като декоративни украшения могат да се запазят и по-дълго.