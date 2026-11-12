Шоколадова торта без брашно – лесна рецепта за неустоим десерт

Шоколадовата торта без брашно е истинско удоволствие за любителите на домашните сладкиши. Тя съчетава плътния вкус на черния шоколад с финия аромат на бадеми, а най-хубавото е, че за приготвянето ѝ не е необходимо пшенично брашно.

Според популярна кулинарна легенда подобен сладкиш се появил случайно, когато сладкар пропуснал да добави брашно към тестото. Вместо провал се получил десерт с апетитна коричка и мека, леко влажна вътрешност.

Приготвянето е сравнително лесно, но има една важна тънкост – тортата трябва да се извади от фурната навреме, за да остане сочна.

Необходими продукти за 8 порции

185 г фино смлени бадеми или бадемово брашно

125 г черен шоколад

125 г краве масло

125 г захар

3 яйца

1 супена лъжица ром или портокалов ликьор, по желание

Пудра захар за украса

Начин на приготвяне

Начупете шоколада и го разтопете на водна баня заедно с маслото. Разбъркайте до получаването на гладка смес и оставете леко да се охлади.

Отделете жълтъците от белтъците. Разбийте жълтъците с 80 г захар, докато изсветлеят и станат пухкави. Прибавете разтопения шоколад, а по желание и малко ром или портокалов ликьор.

Добавете смлените бадеми и разбъркайте.

В друга купа разбийте белтъците с останалите 45 г захар до получаването на плътен сняг. Прибавяйте ги постепенно към шоколадовата смес с леки движения, за да запазите въздушната ѝ текстура.

Изсипете тестото в кръгла форма с диаметър 18–20 см, покрита с хартия за печене.

Печете около 30–35 минути в предварително загрята фурна на 170°C.

Готовата торта трябва да има тънка, леко напукана коричка, а сърцевината ѝ да остане мека и влажна. Оставете я да изстине напълно, преди да я извадите от формата.

Накрая поръсете с пудра захар. Може да поднесете с пресни плодове, топка ванилов сладолед или чаша ароматно кафе.