Традицията повелява: Рангелов хляб за Архангел Михаил

Рангелов хляб (Рангелово блюдо / Богов хляб) за Архангеловден се използва богата обредна питка, която по традиция се меси от най-възрастната жена в дома и се украсява с тестени фигури.

Ето класическа, изпитана рецепта и стъпки за приготвяне:

Необходими съставки

Брашно – около 1 кг (пресято три пъти за чистота и благословия)

Мая – 1 кубче свежа мая (42 г) или 2 пакетчета суха мая

Вода – 500 мл (хладка)

Яйца – 3 броя (единият жълтък се отделя за намазване)

Кисело мляко – 2-3 с.л.

Олио / Разтопено масло – 4 с.л.

Захар – 1 с.л. (за активиране на маята)

Стъпки за приготвяне

Активиране на маята: В купичка с хладка вода разтворете маята със захарта и 2-3 супени лъжици брашно. Оставете я на топло за 10-15 минути, докато шупне.

Замесване на тестото: В голяма тава пресейте брашното и направете кладенче в средата. Добавете солта, разбитите яйца (без отделения жълтък), киселото мляко, олиото и шупналата мая. Замесете меко, еластично тесто, което не лепне по ръцете. Втрийте малко мазнина по време на месенето.

Първо втасване: Намажете тестото с малко олио, покрийте го с кърпа и го оставете на топло място за около 40-50 минути, докато удвои обема си.

Оформяне и украса:

Отделете малка топка тесто (колкото юмрук) за направата на обредните фигури.

Останалото тесто оформете на голяма кръгла пита или на отделни топки, наредени в намаслена тава.

От отделеното тесто оформете украсата. За Архангеловден традиционно се прави християнски кръст в средата, а около него се оформят символи

Второ втасване: Подредете украсата върху питката и я оставете да втаса повторно в тавата за още 20-30 минути.

Печене: Намажете хляба с отделения жълтък, разбита с 1 с.л. олио и 1 с.л. прясно мляко (избягвайте да мажете самата украса, за да остане по-светла и да изпъква). Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40-45 минути до получаването на златиста коричка.

Съвет: След като извадите хляба от фурната, го напръскайте леко с вода и го завийте с кърпа, за да омекне ("да обиколи нивата").