На 6 септември Архангел Михаил пази от беда. Две неща не се правят
Народните поверия забраняват миенето на косата и печенето на хляб, а денят се смята за силен за помирение
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Народните поверия забраняват миенето на косата и печенето на хляб, а денят се смята за силен за помирение
Според общоприетото поверие, работата на този ден е забранена, особено тежката
В старите времена се е смятало, че ако не се слушате в този съвет, ще се случи нещо лошо
Православната църква почита на 8 ноември паметта на Свети Архангел Михаил.
Предводителят на небесните войни спасил важен християнски храм
В чест на Архангел Михаил задължителна част от трапезата е обредния хляб
София. Бойко Борисов, премиер на РБ, направи обръщение по повод днесшния празничен ден: "На този свят за християните Архангеловден поздравявам всички...
Светията гони Дявола от небето, но за съжаление го праща на земята Днес е 8 ноември, 312-ят ден според Грегорианския календар. До края на годината ос...