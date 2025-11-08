Денят на Архангел Михаил. Един куп българи празнуват имен ден

Православните отбелязват на 8 ноември един от най-почитаните църковни празници - Съборът на Архангел Михаил, известен още като Архангеловден.

Архангел Михаил

Той е наричан в Писанието „водач на Господното войнство“ и „небесен княз“ и се смята за главен защитник на човечеството и борец срещу злото. На този ден Църквата прославя не само него, но и други архангели: Гавраил, Рафаил, Селафиил, Уриил, Йехудиил, Варахиил и Йеремилий.

Името Михаил се превежда от еврейски като „кой е като Бог?“, което означава „никой не е равен на Бог“. Думата „ангел“ означава „пратеник“, а представката „арх“ показва неговото върховно служение.

В иконите Архангел Михаил е изобразяван в броня, държащ меч или копие, с което убива дявола. Архангелът символизира силата на светлината, справедливостта и Божия съд, а в християнската традиция той се смята и за защитник на верните и покровител на военните.

Според народните вярвания той събира душите на напускащите този свят като дава ябълка на праведните, а грешните пронизва с меча си.

Традиции и обичаи за Архангеловден

На православния празник 8 ноември хората се обръщат към Архангел Михаил с молитви, молейки за изцеление, справедливост и помощ в трудни въпроси. Вярва се, че на този ден молитвите на онези, които очакват съдебно решение, са особено силни, на Страшния съд именно Архангел Михаил определя съдбите на хората.

Цялата полска работа обикновено се приключва до празника и е обичайно да се слага пищна трапеза и да се събира цялото семейство за повода. Вярва се, че човекът, чийто дом е домакин на най-много гости на този ден, ще бъде подкрепян през цялата предстояща година от светеца.

По традиция на трапезата се слага празнична питка, подобна на тази, която се приготвя за помен. По традиция питката се разчупва над главата на най-възрастния член на семейството като той я полива с вино, молейки светеца за здравето на семейството. На трапезата се слага и курбан, приготвен от овнешко или друго месо. Сервират се и всякакви месни ястия, варено жито, плодове.

Според общоприетото поверие, работата на този ден е забранена, особено тежката. Вярва се, че всеки, който наруши тази забрана, ще си навлече гнева на архангела. Остри предмети - ножове, брадви, триони е по-добре да не се използват на този ден. Раните, получени на този ден, ще заздравяват дълго време. В миналото хората дори не са рязали хляб на Архангеловден, а са го разчупвали с ръце.

Нашите предци са вярвали, че Архангел Михаил е много суров към мързеливите и нечистите по сърце, но е милостив към онези, които прекарват този ден в молитва и с благодарност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com