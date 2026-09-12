Всичко за Архангелов Ден

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Архангелов ден е

Архангелов ден е

Днес всички вярващи християни празнуват деня на Св. Архангел Михаил, наричан още от народа Архангеловден. Според християнската религия, седем са първе...

08 ноември | 7:45
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Архангелов ден е

Архангелов ден е

София. Днес е Архангеловден, най-големият есенен празник след Димитровден. По традиция на тази дата Българската православна църква отбелязва деня на С...

08 ноември | 9:12
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