Денят на Архангел Михаил. Един куп българи празнуват имен ден
Според общоприетото поверие, работата на този ден е забранена, особено тежката
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Според общоприетото поверие, работата на този ден е забранена, особено тежката
Днес всички вярващи християни празнуват деня на Св. Архангел Михаил, наричан още от народа Архангеловден. Според християнската религия, седем са първе...
София. Бойко Борисов, премиер на РБ, направи обръщение по повод днесшния празничен ден: "На този свят за християните Архангеловден поздравявам всички...
София. Днес е Архангеловден, най-големият есенен празник след Димитровден. По традиция на тази дата Българската православна църква отбелязва деня на С...