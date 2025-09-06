Спазвайте много важна забрана на днешния църковен празник

Православната църква отбелязва на 6 септември чудото на Архангел Михаил.

Празникът се нарича още „Чудото на Хона“ и е едно от най-известните чудеса, свързани с този архангел в православната традиция. Това чудо се случило в град Хона (съвременен Колос, Турция) и се свързва със спасяването от разрушение на християнския храм, посветен на Архангел Михаил.

Празникът според църквата

Според легендата през ІV век близо до град Хона е построен храм в чест на Архангел Михаил. Близо до този храм имало лечебен извор, който според поверията лекувал болните. Един езичник, който имал дъщеря, която била няма от раждането, видял насън архангел и завел дъщеря си при този извор. След като се измила тя получила способността да говори, което много учудило езичника и той приел християнската вяра.

Научавайки това, местните езичници решават да разрушат храма и източника, за да унищожат популярността му сред християните. Те насочили две реки към храма, като искали да го наводнят. Но по молитвите на храмовия клисар Архип (посветил живота си на служение в този храм) Архангел Михаил се появил и спрял водния поток, удряйки скалата с тоягата си. Водата започнала да изтича през дупка в земята, създавайки голямо ждрело, което все още може да се види на това място. Така храмът и изворът са спасени.

Св. мъченик Евдоксий и съпровождащите го

Евдоксий е бил римски войник, живял през 4 век по време на управлението на император Диоклециан, един от най-яростните гонители на християните. Евдоксий служил в армията и имал висок пост, но бил християнин и тайно изповядвал вярата си. Когато започнало масово преследване на християните, Евдоксий открито признал вярата си и отказал да участва в езически ритуали.

Поради това той е бил арестуван, измъчван и в крайна сметка екзекутиран. Според някои източници той е бил обезглавен, а според други е починал от изтощение в резултат на мъчения.

Заедно с Евдоксий пострадали и други християни,

които също били военнослужещи или принадлежали към неговото обкръжение. Зинон е бил приятел на Евдоксий - също воин и изповядвал християнската вяра. Той е бил арестуван заедно с Евдоксий и екзекутиран. Макарий и Василий са други съратници на Евдоксий, които споделят мъченическата му смърт. Исторически източници споменават, че много други християни, които са били заобиколени от Евдоксий, са загинали заедно с него.

Техният пример вдъхновява християните да останат верни на своята вяра, въпреки всякакви трудности и гонения. Мъчениците остават верни на Христос дори пред лицето на смъртта, което става ясно свидетелство за тяхната вяра и смелост.

Традиции и обичаи за 6 септември

Ако листата на брезата все още не са паднали, това означава мразовита зима. Топлото време означава, че студът идва скоро. Ако в гората има много гъби, задава се снежна зима.

През този ден не бива да миете косата си. В старите времена се е смятало, че ако не се слушате в този съвет, тогава водата ще отмие всяка памет и разум. Човек ще забрави важни неща и ще се сблъска с проблеми в работата. Също така не трябва да печете хляб и баници, защото ще си навлечете беди и нещастия.

На този ден предците ни са организирали тържества и той също така се е считал за благоприятен за помирение.

