На 6 септември Архангел Михаил пази от беда. Две неща не се правят

6 септември е необикновен ден в църковно-народния календар. Православната църква възпоменава Чудото на свети Архангел Михаил в Хона, както и св. мъченик Евдоксий, преподобни Архип и св. мъченик Ромил. През 2026 г. денят е и 14-а неделя след Петдесетница, потвърждава официалният календар на Българската православна църква. В народните представи датата е свързана с помирението, защитата от зло и няколко любопитни забрани.

Чудото, което спряло две реки

Църковното предание разказва за храм на Архангел Михаил край древния град Хона, до който имало извор, смятан за целебен. Когато противници на християните насочили водите на две реки към храма, за да го разрушат, преподобни Архип се помолил за спасението му.

Според преданието Архангел Михаил се явил и ударил скалата, след което водата се оттекла през образувалото се ждрело и храмът бил спасен. Именно това събитие Църквата възпоменава на 6 септември. Българската патриаршия също посочва Чудото на св. Архангел Михаил сред паметите за деня.

Почита се и мъченикът Евдоксий

На същия ден Църквата почита св. мъченик Евдоксий, пострадал за християнската си вяра по време на гоненията в Римската империя. Заедно с него в преданието се споменават и други християни, отказали да се отрекат от вярата си.

Църковната част на празника е свързана преди всичко с твърдостта във вярата, молитвата и упованието в Божията закрила.

Не мийте косата според старото поверие

Народната традиция е далеч по-пъстра. Едно от старите поверия гласи, че на този ден не бива да се мие косата. Вярвало се, че водата може символично да „отмие“ паметта и разума и човек да започне да забравя важни неща или да допуска грешки.

Това, разбира се, е народно суеверие, а не църковна забрана. В православния календар няма правило, което да забранява къпането или миенето на косата на 6 септември.

Не пекат хляб и баници

Друго старо поверие казва, че на 6 септември не трябва да се печат хляб и баници. Хората вярвали, че нарушаването на тази забрана може да донесе неприятности в дома.

И това правило принадлежи изцяло към народната традиция. То не е част от православните църковни предписания, но е останало сред любопитните обичаи, предавани от поколение на поколение.

Денят е добър за сдобряване

За разлика от забраните, едно от най-хубавите поверия за деня е свързано с помирението. Предците ни смятали 6 септември за подходящ момент хора, които са се скарали, да оставят враждата зад гърба си.

На места се организирали събирания и общи трапези. Смятало се, че ако човек направи първата крачка към помирение именно на този ден, мирът между двете страни ще бъде траен.

Гъбите издават каква ще бъде зимата

На 6 септември внимателно наблюдавали и природата. Ако в гората имало необичайно много гъби, старите хора очаквали снежна зима.

Ако листата на брезите все още не били започнали да падат, това се приемало като знак за сурови студове. Необичайно топлото време пък се тълкувало точно обратно на очакваното - като предупреждение, че застудяването вече е близо.

Пазете мира в дома

В народните представи денят на Архангел Михаил носи силен символ на закрила. Затова се избягвали тежките кавги, злобните думи и умишленото причиняване на зло на друг човек.

Старото послание на деня е просто - да не се влиза в нова вражда и по възможност да се приключи старата. А всички останали забрани и знаци за времето остават част от богатата народна традиция, а не задължителни църковни правила.