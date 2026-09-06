Рожден ден празнува един от най-изтъкнатите наши виолончелисти

Рожден ден днес празнува проф, Анатоли Кръстев, един от най-изтъкнатите български виолончелисти и музикални педагози. Роден е на 6 септември 1947 г. в София. Музикалното си образование завършва в Тунис и в Държавната музикална академия в София, след което специализира при виртуози от световна класа като Андре Навара и Янош Старкър.

С богатата си концертна дейност той се утвърждава като солист на всички български симфонични оркестри, както и на редица авторитетни състави в Европа, Америка, Азия и Африка. Репертоарът му включва десетки световни и български премиери, а дискографията му наброява над 25 издадени албума с висока международна оценка. Основател е на клавирното трио „Кинор“ и виолончеловия състав „Челисимо“ заедно със своите деца Калина и Атанас Кръстеви.

От 1972 г. Анатоли Кръстев е преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, където подготвя поколение от успешни виолончелисти. Води майсторски класове по целия свят и е почетен президент на Академията за млади таланти в Марсилия. За своя принос към културата е носител на престижни отличия, сред които „Кристална лира“ и „Златна лира“.

Днес черпят още:

Бисер Петков, икономист и политик

Джина Стоева, попфолк певица

Крум Дончев, рали шампион

Валентин Йотов, шахматист, гросмайстор

Стефан Радев, кмет на община Сливен