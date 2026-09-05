Стотици отидоха на Елмалъ Баба текке. Голям празник

Стотици хора изпълниха двора и пространството около Елмалъ Баба текке край момчилградското село Биволяне за традиционния есенен събор - мае. Още от сутринта към религиозния комплекс започнаха да пристигат жители на селата и градовете от Източните Родопи, гости от различни краища на страната и от Турция.

На събитието присъстваха кметът на община Момчилград Илкнур Кязим и председателят на общинския съвет Ерсин Юмер.

Сред официалните гости бяха заместник-председателят на Народното събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, народните представители от ДПС Шендоан Халит, Байрам Байрам, Сейфи Мехмедали и Атидже Вели, вицеконсулът на консулството на Р. Турция в Пловдив Мурат Пулат, лидерът на областния съвет на ДПС Рушен Фейзула, кметовете на Черноочене и Кирково, Айджан Ахмед, който е член на ЦОБ на ДПС и Шинаси Сюлейман и районният мюфтия Басри Еминефенди.

Съборът при Елмалъ Баба текке по традиция се провежда в първата събота на септември и поставя началото на есенните маета в Източните Родопи.