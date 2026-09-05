Банско празнува Съединението с уникален спектакъл за Чудесата. На 6 септември 2026 г. курортният град става сцена на времето. На един от най-българските празници – Съединението на България, кампанията „Чудесата на България“ гостува на Банско с уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата. Банско – там, където живее силата на българския дух“. Той ще се състои от 19 ч. на открита сцена на централния площад в града с подкрепата на община Банско.

Събитието започва с грандиозно шествие по повод Съединението. Начело на колоните от родолюбиви българи ще са кабагайди. На централния площ ще се извие невиждано хоро.

В звук и картина банскалии и хилядите гости на града ще преживеят вълнуващото пътешествие на българския дух от древността до днес.

Талантите на Банско, начело с легендарните Бански старчета, ще вдигнат адреналина и ще подарят невероятни изпълнения на публиката.

А гвоздеят на програмата ще бъде рок легендата Звездомир Керемидчиев, когото цяла България познава като Звезди от „Ахат“. Той ще извиси глас с уникалното парче „Ние сме българи“. Песента е на Огнян Иванов и за първи път бе изпълнена на живо на 1 ноември 2025 г. по време на националния спектакъл „България – страна на Чудесата. Дух и вяра“ в Народния театър „Иван Вазов“. Това е един от големите подаръци, който уникалният спектакъл прави на Банско.

В Банско ще бъдат връчени и специалните награди за Чудесата на Банско. Партньори на събитието са MOTO-PFOHE, InvestInBansko, Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра и хотел "Пирин"