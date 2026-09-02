Бръшлян - какво крие едно странджанско село?

Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?

Ами… доста.

Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църква с необичайна атмосфера, интересни местни традиции, вкусни специалитети и истории, които няма да чуете другаде.

Това е Бръшлян – малко село в сърцето на Странджа, близо до Малко Търново, което изглежда сякаш е останало в друго време.

Видео-разходка в Бръшлян гледайте тук

Сърмашик – старото име на Бръшлян

Днес селото е известно като Бръшлян, но старото му име е Сърмашик – турското название на бръшляна. Селището започва да се оформя още през XVII век.

През 1982 г. Бръшлян е обявен за архитектурно-исторически резерват. Тук са запазени десетки автентични странджански къщи и множество обекти, които разказват за живота на хората в Странджа през отминалите векове.

Днес постоянните жители на селото са едва около 25 души. През лятото и почивните дни обаче Бръшлян оживява и посреща туристи, които идват именно заради усещането, че тук времето се движи по различен начин.

Бръшлян обаче не е музей на открито. Това е живо село, в което хората продължават да пазят традициите и историите на мястото.

Килийното училище - когато децата пишели върху пясък

Едно от най-интересните места в Бръшлян е старото килийно училище.

Тук посетителите могат да се докоснат до начина, по който са се обучавали децата в миналото – да пишат върху пясък или восък, да използват старо сметало и да видят прословутата пръчка „съветница“, която помагала за поддържането на реда и дисциплината.

Учителите получавали не заплата, а топъл обяд. Децата носели продукти, готвели заедно и всички сядали на трапезата.

В началото образование получавали само момчета. По-късно се появили смесени и девически училища. Но образованието не било даденост - децата помагали на семействата си в ежедневния труд и за родителите често било трудно да решат кое от тях да изпратят на училище и кое да лишат от образование.

Църквата „Св. Димитър“ и нейните истории

В съседство с училището се намира църквата „Св. Димитър“.

Една от особеностите ѝ е, че има два входа – за мъжете и за жените и децата. Според местните сведения храмът е изграден върху място, свързвано с по-старо светилище.

Църквата съхранява стари икони, както и единствената в страната Богородица и св. Димитър, за която се смята, че е дело на византийската школа.

Но за посетителите храмът е интересен не само заради историята си. Местните разказват и за особена енергия, която се усеща в него. Именно такива истории превръщат посещението в нещо повече от обикновена разходка.

Старите къщи пазят живота на Бръшлян

Ако искате да усетите как е изглеждал животът в Странджа преди 200–300 години, Бръшлян е едно от местата, които си заслужава да посетите.

Старите къщи са лесно разпознаваеми - с каменно приземие, дървен жилищен етаж, малки прозорци и характерни дървени конструкции. Част от тях са запазени от XVIII и XIX век.

Но тези къщи не са просто красиви фасади. Вътре е целият живот на хората, които са ги обитавали.

Това може да се види най-добре в Етнографската къща, запазена в автентичния си вид. В нея са събрани предмети от всекидневието, които показват как са живели, работили и подреждали домовете си старите жители на Бръшлян.

Къщата е на два етажа, а горният е изграден чрез дървена сглобка - без използването на пирони. Според местните разкази конструкцията е запазена вече около 200 години.

А старите къщи крият и любопитни решения – сред тях и своеобразен таен изход от помещението за животните.

От данък дим до тоалетна в къщата

Едно от най-впечатляващите места в старата къща е голямото огнище.

В миналото домакинствата плащали т.нар. данък дим. Затова в къщите имало един основен комин, а огнището трябвало да осигурява топлина за няколко помещения.

Има и друг детайл, който звучи почти невероятно за времето си.

Докато във Версайския дворец хигиената далеч не била това, което днес си представяме, в тази странджанска къща вече било предвидено място за тоалетна.

Понякога именно такива малки подробности разказват най-добре за живота на хората в миналото.

Наследството се пази от самите жители

Опазването на Бръшлян не е започнало вчера.

Още през 1997 г. местни хора създават дружество за защита на природното и историческото наследство на селото. Целта им е да съхранят традициите, историята и местата, които са част от паметта на Бръшлян.

Работата продължава и днес. Средствата, които се събират от музеите, се влагат обратно в поддръжката и възстановяването на местното наследство.

Така е възстановен и старият казан за ракия, който местните определят като единствен по рода си в региона.

Предстои да бъде възстановен и Борилото – старият водоизточник, свързан с историята на селото.

А след историята идва ред на храната

Като във всяко село, и тук едно от най-важните места е кръчмата.

А тя ни изненада с местни специалитети – гелпени яйца със странджански дядо, кашкавал в кора от баница, прясно изпечен хляб и, разбира се, шарена сол.

Понякога именно храната е най-бързият начин да се докоснеш до едно място. А тук вкусът също е част от местната история.

Бръшлян не просто разказва за миналото

Бръшлян е от онези места, в които ти се иска да останеш повече от един ден.

Може би защото тук миналото не е просто подредено в музей. То все още присъства в къщите, в традициите, в историите и в живота на хората.

И все повече хора откриват това малко странджанско село именно заради тази атмосфера.

Когато си тръгнеш от Бръшлян, остава усещането, че си бил на място, което не просто разказва за миналото, а все още го живее.

