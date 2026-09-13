Бръшлян - какво крие едно странджанско село?
Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
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Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
Историята на Пропада тепърва ще излиза на бял свят
Жители на село Бръшлян помагат на бежанци. Това става ясно от репортаж на Нова тв за семейство, което подава ръка на много мигранти, успели да премина...
Химнът "Ясен месец веч изгрява" възпява местните революционери Пано и Равашола Бръшлян е унищожавано и възкръсвало от пепелищата няколко пъти. Подобн...