Бръшлян - какво крие едно странджанско село?
Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
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Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
Посочи местата, където трябва да се пръска
В миналото то се е казвало Сърмашик
Белушка, Бълбук и Бръшлян вече спасяват света в „Реактивните момичета" с напълно нова визия. В България, най-новата оригинална версия на анимационната...