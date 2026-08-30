Нова археологическа находка може да пренапише историята на Враца

Над 2000 врачани застанаха зад искането да бъде спасено и подробно проучено ново археологическо откритие в самия център на града. Монументалният каменен градеж беше разкрит миналото лято при строителни дейности в частен имот непосредствено до Могиланската могила - мястото, което преди 60 години даде едни от най-знаковите тракийски находки в България. Според археолози новата структура може да има връзка с тракийския елит и дори да е част от династичен комплекс на трибалите.

Втори шанс да бъде разказана историята

Ситуацията напомня почти невероятно повторение на случилото се през 60-те години на миналия век. Тогава, отново при строителство на жилищна сграда, археолозите попадат на тракийски гробници и великолепни предмети от злато и сребро. Сред тях са прочут златен венец, златни обеци, сребърен наколенник с позлата и множество апликации, датирани от IV век пр. Хр. Част от находките по-късно достигат до международната публика и дори са представяни в музея „Гети“ в САЩ.

Днес новият градеж поставя въпроса дали под и около Могиланската могила не се крие много по-голям комплекс, отколкото е било известно досега. Свързването на монументалната структура с прочутите погребения би могло да даде нова информация за организацията, властта и ритуалите на трибалите - тракийското племе, обитавало района на Враца.

Подписка и натиск за спасяване на обекта

Инициативният комитет настоява откритието да не бъде унищожено или просто застроено, а да бъде обстойно изследвано и впоследствие социализирано. В комитета участват общественици, историци, журналисти и граждани, а подкрепата вече надхвърля 2000 души.

Още по-рано до министъра на културата беше изпратено официално писмо, подкрепено тогава от над 1600 подписа, с копия до Националния институт за недвижимо културно наследство, областния управител, кмета на Враца и Общинския съвет. Искането е архитектурният обект да бъде съхранен, проучен и представен пред обществеността.

Възможен династичен дом

Една от най-интригуващите хипотези е, че масивният каменен градеж може да е част от тракийски царски или династичен комплекс. Директорът на Регионалния исторически музей във Враца Георги Ганецовски вече заяви, че не вижда логика подобна монументална структура да бъде унищожена и настоява проучванията да продължат.

Ако връзката с Могиланската могила бъде потвърдена, археолозите могат да получат рядка възможност да разгледат не само отделни богати погребения, но и по-широката среда, в която е живял и управлявал местният тракийски елит. Именно това превръща откритието от любопитна находка в потенциален ключ към историята на цял регион.

Кои са трибалите

Трибалите са едно от значимите тракийски племена в Античността и са населявали територии в днешна Северозападна България и съседни райони. Те присъстват в сведенията на античните автори и участват активно в политическите и военните процеси на Балканите.

Врачанският край се свързва силно с тях именно заради богатите археологически находки. Златно-сребърният комплекс от Могиланската могила свидетелства за наличието на изключително заможен и влиятелен местен елит, а новият градеж може да помогне за по-точното разбиране на неговия живот и власт.

Година по-късно съдбата още е неясна

Каменните зидове бяха открити миналото лято при спасителни археологически разкопки, започнали след старта на строеж на жилищна кооперация. На мястото е била и комисия на Министерството на културата, но година по-късно все още няма окончателно решение какво ще се случи с обекта и по какъв начин би могъл да бъде обезщетен инвеститорът.

Последната конкретна стъпка е инициираната от директора на РИМ - Враца среща между заинтересованите страни. По информация на БТА тя се очаква през септември, когато трябва да бъде обсъдено бъдещето на монументалния градеж и възможностите той да бъде запазен и проучен.