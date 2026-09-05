Първа прогноза за есента. Чака ни голяма изненада

Първата сезонна прогноза за есента на 2026 г. вече очертава картината за следващите месеци. Лятото ще си тръгва бавно, а топлото време ще има още доста срещи с България. Най-интересен се очертава октомври.

Лятото започва бавно да предава щафетата на есента, но няма да го направи без съпротива. Вместо рязък преход към хладно и дъждовно време, България може да получи есен с повече топли периоди и температури около или над климатичната норма.

Това показва първата сезонна картина за есента на 2026 г., публикувана от Националния институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата и през трите месеца - септември, октомври и ноември, средните температури се очаква да бъдат около или над обичайните за сезона.

Особено любопитен е октомври. Очакванията са той да бъде по-топъл и с по-малко валежи в сравнение със същия месец на 2025 г.

Септември започва като продължение на лятото

Календарът вече е есенен, но термометрите все още мислят за лято.

Септември 2026 г. се очаква да бъде с температури около или над климатичната норма. Валежите вероятно ще бъдат около или под обичайните количества за месеца.

И действителното време в началото на месеца потвърждава тази тенденция. Според актуалните прогнози на Meteo Balkans в началото на септември температурите на места отново достигат над 30 градуса, а в София се очакват стойности около и над 30 градуса.

Така първите дни на месеца по-скоро ще приличат на продължение на август, отколкото на начало на есента.

Топлото време обаче няма да означава, че есента напълно ще отсъства. С напредването на месеца атмосферната циркулация постепенно ще започва да се променя. Анализите на Meteo Balkans сочат, че именно септември и първата половина на октомври могат да бъдат интересен преходен период, в който летният режим постепенно отстъпва място на по-динамично есенно време.

Октомври крие голямата изненада

Ако има месец, който привлича най-много внимание в сезонната прогноза, това е октомври.

Очакванията на НИМХ са средните температури да бъдат около или над климатичната норма. При валежите прогнозата е за количества около или над нормата.

На пръв поглед това може да изглежда като противоречие – по-топъл месец, но с възможност за валежи около и над обичайните количества. Всъщност двете неща спокойно могат да вървят заедно. Един месец може да има няколко сериозни валежни епизода и едновременно с това достатъчно продължителни топли периоди, които да повишат средната температура.

Още по-интересно е сравнението с миналата година. Според сезонната прогноза октомври 2026 г. се очаква да бъде по-топъл и с по-малко валежи от октомври 2025 г.

Това отваря врата за онзи тип есенни дни, които българите наричат „циганско лято“ – слънчеви, меки и необичайно приятни за сезона.

Разбира се, това не означава, че целият октомври ще бъде топъл. Сезонната прогноза не може да покаже кога точно ще настъпи застудяване или кога ще премине конкретен средиземноморски циклон. Тя очертава общата посока, а конкретните процеси се прогнозират значително по-надеждно с наближаването им.

Ноември няма да бърза със зимата

И последният месец на метеорологичната есен не носи сигнал за необичайно студено време.

През ноември средните температури се очаква да бъдат около или над климатичната норма. Валежите също са прогнозирани около или над обичайните количества.

Това означава, че и през ноември са възможни периоди с приятно време, въпреки че нощите вече ще стават осезаемо по-дълги и студени, а високите температури ще намаляват.

НИМХ очаква ноември 2026 г. да бъде сходен с ноември 2025 г. Това е още един знак, че към момента няма индикация за рязко и трайно нахлуване на необичайно студен въздух още с началото на късната есен.

Топла есен, но с едно важно „но“

Общата картина е сравнително ясна - есента на 2026 г. не се очертава като сезон на ранния студ.

Септември вероятно ще запази летни черти. Октомври може да предложи повече топлина спрямо миналата година, а през ноември температурите отново се очаква да бъдат около или над нормата.

При валежите обаче картината е по-различна. Септември може да бъде по-сух, докато през октомври и ноември вероятността за количества около или над нормата е по-голяма.

Това означава, че есента може да бъде едновременно топла и динамична – с продължителни слънчеви периоди, прекъсвани от отделни по-сериозни валежни епизоди.

Ще има ли истинско циганско лято?

Точно тук прогнозата става особено интересна.

Класическото „циганско лято“ не е отделен метеорологичен сезон, а народно название за топъл и слънчев период през есента, който настъпва след първите по-сериозни застудявания.

Сезонната прогноза не може да каже отсега в кои точно дни ще се случи такъв период. Но очакванията за температури около или над нормата през есента създават благоприятна предпоставка за продължителни топли епизоди.

Актуалните краткосрочни прогнози също показват, че началото на септември запазва високи температури, преди постепенното им понижение през следващите дни.

Така че чадърът може да остане в раницата, а летните дрехи – поне още известно време в гардероба.

Климатът се променя, но прогнозата има граници

Важно е да се прави разлика между сезонна прогноза и обикновена прогноза за времето. НИМХ използва сезонните модели, за да определи вероятността даден период да бъде по-топъл, по-хладен, по-влажен или по-сух от климатичната норма. Самият институт подчертава, че подобни прогнози не могат да определят конкретното време за определен ден или седмица месеци предварително.

Затова и прогнозата за есента трябва да се чете като карта на тенденциите, а не като календар на бъдещото време.

Това е особено важно в преходните сезони, когато България се намира на кръстопът между различни атмосферни влияния. Топъл въздух от юг може бързо да бъде заменен от студен нахлуващ въздух от север, а средиземноморски циклон може за часове да промени картината.

Есента идва, но лятото не си тръгва доброволно

Ако първата сезонна прогноза се окаже вярна, есента на 2026 г. няма да бъде сезон на рязката раздяла с лятото.

По-скоро ще има бавен преход – топъл септември, интересен октомври и ноември, който също не дава сериозен сигнал за необичайно ранна зима.

И докато природата постепенно ще сменя цветовете си, термометрите може да ни подарят още доста дни, в които ще се чудим дали календарът наистина показва есен.

Само едно е сигурно – следващите месеци ще трябва да се следят отблизо. Защото сезонната прогноза показва тенденцията, но истинските изненади на есента обикновено идват с конкретните атмосферни процеси.