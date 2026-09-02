Времето прави рязък завой, една област в капан

Слънцето ще доминира над по-голямата част от България, а температурите отново ще напомнят за разгара на лятото. Следобед обаче атмосферата ще стане неустойчива главно в Югозападна България, където се очакват краткотрайни, на места временно интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Кратко ще превали и в отделни североизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 32 градуса.

Слънце и жега, но следобед идват бурите

През по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. Около и след обяд над Югозападна България ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места валежите могат да бъдат краткотрайни, но интензивни и придружени от гръмотевици, като има условия и за градушки. В североизточните райони също са възможни отделни кратки превалявания.

Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Въпреки локалните бури температурите остават високи - между 31 и 36 градуса.

В планините - хубаво до обяд, после гръмотевици

В планините сутринта и в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време. По-късно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа до умерен север-северозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра - около 17 градуса.

Черноморието печели най-спокойното време

По морето денят ще бъде предимно слънчев. В сутрешните часове на места може да има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла, но впоследствие слънцето ще вземе превес.

Ще духа слаб, а по Южното Черноморие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат 27-29 градуса. Морската вода остава приятна - между 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Студен фронт идва в четвъртък с градушки и порои

По-съществена промяна във времето се очаква в четвъртък и петък, когато през страната ще премине студен атмосферен фронт. В четвъртък въздушната маса ще бъде силно неустойчива и на много места от югозапад на североизток ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност.

Очакват се краткотрайни и на места интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област и Централна България, а през нощта срещу петък бурите ще достигнат и североизточните райони.

Температурите падат, но лятото бързо се връща

В петък ще бъде ветровито, с променлива облачност. В западната половина от страната по-често ще бъде слънчево, докато на изток все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.

През нощта срещу събота облаците ще намалеят и почивните дни ще донесат отново слънчево време. Вятърът ще отслабне, сутрините временно ще станат по-хладни, но дневните температури бързо ще започнат да се повишават. В неделя отново се очакват между 31 и 36 градуса.

В началото на следващата седмица времето ще остане предимно слънчево и горещо. По Черноморието сутрин са възможни ниски облаци, а следобед над Западна България ще се появява купеста облачност, но само на отделни места в планините може да превали.



