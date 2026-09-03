Ел Ниньо готви невиждан удар от 70 години

Световната метеорологична организация (СМО) публикува най-новите си данни за природното климатично явление Ел Ниньо, според които настоящият епизод може да се окаже най-силният от повече от 70 години и да продължи поне до февруари 2027 г.

Ел Ниньо променя метеорологичните условия по света - някои региони са изправени пред суша, докато други се подготвят за по-силни тайфуни, проливни дъждове и наводнения.

Синоптиците предупреждават и за повишаване на температурите в някои части на света. Това ще се случи на фона на продължаващото глобално затопляне, причинено от човешката дейност.

„Ел Ниньо се разраства пред очите ни. Науката не оставя място за съмнение: планетата се намира в неизследвани води и тези води се нагряват“, каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Правителства и учени засилват мерките за ограничаване на риска от човешки жертви, разселване на населението и екологични щети. Системите за ранно предупреждение са засилени, а на места е осигурена превантивна медицинска помощ. Въпреки това мащабът на очакваното явление поражда сериозни опасения, особено за най-уязвимите общности.



Световната метеорологична организация — агенция на ООН — заяви, че е предприела „мащабна мобилизация“, за да разпространи прогнозите си за потенциалните екстремни метеорологични явления, свързани с Ел Ниньо, до възможно най-много общности.

Генералният секретар на СМО Селест Сауло предупреди: „Ел Ниньо има потенциала да нанесе огромен удар върху общностите и икономиките по целия свят.“

Какво представлява Ел Ниньо?

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, който се развива в Тихия океан и е свързан с промени в атмосферната циркулация и ветровете. Той води до придвижване на топли водни маси към източната част на океана и до отделяне на допълнителна топлина в атмосферата.

Температурите на морската повърхност в централната и източната част на тропическия Тихи океан се повишиха рязко през последните месеци — ясен знак за засилването на Ел Ниньо.

В ключовия за наблюдение район температурите на повърхността са били с повече от 2°C над средните през последните седмици, което поставя явлението на път да бъде определено като „много силно“.

Но прогнозите сочат, че то може да надхвърли значително този праг. Месечните температури на морската повърхност могат да достигнат близо 4°C над средните стойности.

Това би направило настоящия епизод най-силния Ел Ниньо от поне 1950 г. насам — и то с потенциално значителна разлика.

Още по-екстремни са измерванията в дълбочина на Тихия океан, където на места температурите са с повече от 8°C над средните.

Очакват се по-високи от обичайните температури на морската повърхност и в други части на света, включително в Индийския океан, тропическия Атлантик и край части от австралийското крайбрежие.

Опасност за морските екосистеми

Промените в температурата на океана са от особено значение за Австралия заради богатите морски екосистеми край бреговете ѝ.

През последните години страната беше засегната от морски горещи вълни, свързвани с изменението на климата.

„Ел Ниньо е естествено явление, но то има тенденция да води до екстремни горещини, които също могат да предизвикат подобни бедствия“, каза пред Би Би Си д-р Алистър Хобдей, главен изследовател в австралийската научна агенция.

Прогнозите за тази година показват, че Големият бариерен риф може да бъде пощаден от най-тежките условия, което би дало на коралите повече време за възстановяване.

„Но Южна Австралия е подложена на сериозен натиск“, каза Хобдей.

При последната морска гореща вълна, засегнала Южна Австралия и Тасмания, са били регистрирани гладни пингвини, масова смърт на риба, бурен цъфтеж на водорасли и нашествия на медузи.

Австралия наскоро въведе системи за ранно предупреждение за морски кризи. Те дават възможност да се предприемат навременни мерки — включително финансова подкрепа за рибарския сектор, преместване на ключови видове и засилено наблюдение на кораловите екосистеми.

Тазгодишното събитие обаче се очертава като безпрецедентно, а Хобдей признава, че е сериозно обезпокоен.

По-малко валежи, суша и проблеми за търговията

Въпреки че влиянието на Ел Ниньо върху глобалното време вероятно ще се усеща и през 2027 г., СМО очаква значителни промени в моделите на валежите през следващите месеци.

По-сухо от обичайното време се прогнозира в големи части от Югоизточна Азия, Централна Америка и северната част на Южна Америка. Това увеличава риска от суша и горски пожари.

От четвъртък броят на корабите, преминаващи през Панамския канал, ще бъде намален с повече от 10% заради очакваните по-ниски валежи.

Около 14 000 кораба годишно използват изкуствения воден път. Освен че е ключов маршрут за световната търговия, каналът е и важен източник на приходи за Панама, като носи на страната около 3 млрд. долара годишно.

Индонезия също се бори с горски пожари, които през сухия сезон са унищожили над 107 000 хектара земя в страната. Подобно на други части на Югоизточна Азия, Индонезия е изправена пред по-продължителен сух сезон.

Жител на Централен Калимантан разказа пред BBC News Indonesia, че е преживявал горски пожари „повече от месец“.

„Димът стана доста гъст. Когато излезем навън, очите ни започват да парят. Миризмата на дим също е много силна“, каза Дарвин Роми.

Властите използват самолети за засяване на облаци в опит да предизвикат валежи и да потушат пожарите. Правителството обеща допълнителни ресурси за борбата с огъня и арестува десетки хора по подозрения, че са използвали пожари за разчистване на земя.

По-силни тайфуни и риск от свлачища

На хиляди километри оттам Китай очаква тази година седем тайфуна да достигнат сушата — явление, което експерти в страната свързват с ефектите от силния Ел Ниньо.

Само през юли Китай беше засегнат от три тайфуна — Бави, Ноул и Майсак — които отнеха десетки човешки животи.

През август над 1 милион души бяха принудени да напуснат домовете си, след като тайфунът „Делфин“ удари страната и донесе проливни дъждове и силни ветрове.

По-влажно от обичайното време се очаква и в части от Източна Африка, Южна Бразилия и южните райони на САЩ, което увеличава риска от наводнения.

„Вече наблюдаваме смущения и опустошения, причинени от суши и наводнения, и очакваме тези въздействия да се засилят с усилването на Ел Ниньо“, каза Селест Сауло, генералният секретар на Световната метеорологична организация.

Всичко това се случва на фона на дългосрочното глобално затопляне, причинено от човешката дейност, което може да направи последиците от екстремните явления още по-тежки. Някои учени смятат, че изменението на климата може да засилва и самите явления Ел Ниньо, но това все още не е доказано.

Перу се подготвя за наводнения и свлачища

Перу е особено уязвимо от Ел Ниньо заради разположението си по източното крайбрежие на Тихия океан.

В миналото части от Перу, Еквадор и Бразилия са преживявали необичайно силни валежи, довели до внезапни наводнения и свлачища. Рискът е особено голям в градските райони, където водата се оттича по-трудно.

Мигел Арестеги, ръководител на отдела за климатична устойчивост в „Практическо действие“ — организация, която помага на страните да се подготвят за екстремни метеорологични явления — заяви, че „сме сериозно загрижени, но тази загриженост трябва да се превърне в готовност, а не в тревога“.

По думите му през последните години организацията работи с партньори за подобряване на достъпа на населението до системи за ранно предупреждение, включително информация за нивата на реките, риска от наводнения и прогнозите за времето.

В края на миналия месец САЩ обявиха, че изпращат кораба USNS Comfort край бреговете на Перу, за да осигурят допълнителна медицинска помощ и техническо оборудване, когато Ел Ниньо достигне своя пик.

Арестеги обаче подчерта, че Ел Ниньо „не се появява във вакуум“. Съществуват по-големи структурни проблеми, които могат да задълбочат последиците от подобни природни явления и чието решаване изисква много повече време.

Сред тях той посочи „жилища в рискови райони, уязвими системи за водоснабдяване и канализация и слаба здравна система“.