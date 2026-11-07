След загубата на изборите. Гюров подпали чергата на десните

Андрей Гюров загуби президентските избори. Но двойно по-високият му резултат от този на ПП и ДБ заедно на парламентарните избори през април подпали чергата на десните. На балотажа рухна най-големият мит за тях – че са монолитни. Асен Василев даде брифинг преди Гюров, в което Настимир Ананиев видя опит на Василев да дръпне към себе си лидерското килимче. Не се прави така, в момента истинският лидер на дясното е Гюров, хвърли бомбата Анананиев.

В изборната нощ пък самият Гюров пък не отговори с „НЕ“ на многото въпроси прави ли свой политически проект. Показахме една платформа, която трябва да надградим, каза загадъчно Гюров и отприщи прогнозите на различни анализатори. Резултатите от двата тура в София показват потенциал на Гюров да изпълнява обединителна функция за дясното пространство, коментира социологът Елена Дариева, загатвайки че на фона на разнобоя между ПП и ДБ Гюров може да стане новият десен лидер. Има индикация, че тази обединителна функция може да мобилизира дясното в столицата и да изстреля Гюров като кандидат за кмет на София догодина, коментира още Дариева. Усетил, че изпада зад борда, полулидерът на ДБ Ивайло Мирчев, който мълча в изборната нощ, се опита да си приватизира победата на Гюров, заявявайки че мобилизацията в „Демократична България“ била между 93 и 98%. По всичко личи, че преформатирането вдясно вече започна.