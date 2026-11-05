Кюфтета с изненада! Една съставка ги прави невероятно сочни и вкусни

Кюфтетата са сред най-обичаните домашни ястия, но дори тази изпитана класика може да се превърне в истинска кулинарна изненада. Тайната е в една-единствена съставка, която се поставя в средата на каймата. При пърженето тя се разтапя и създава нежна, кремообразна плънка, която прави всяка хапка още по-вкусна. Рецептата идва от Полша и е представена от кулинарното издание „Мое готоване“ като любим семеен начин за приготвяне на сочни домашни кюфтета.

Тайната е в малко топче моцарела

Необичайната добавка всъщност е добре познатото италианско сирене моцарела. Обикновено го използваме за пица, салати и запеканки, но то е чудесно и като плънка за месни ястия.

По време на пърженето сиренето се разтапя, а когато кюфтето се разреже, от средата му се появява мека, леко разтеглива плънка.

Моцарелата има деликатен млечен вкус, който се съчетава прекрасно с месото, лука и подправките. За най-добър резултат е добре да се използват малки топчета, които лесно се затварят в каймата.

Необходими продукти:

За около 10 кюфтета ще са необходими:

500 г свинска или смесена свинска и телешка кайма

10 малки топчета моцарела

1 глава червен лук

1 яйце

1 малка хлебна питка

Малко прясно мляко или вода за накисване

Сол и черен пипер на вкус

Галета за овалване

Олио за пържене

Приготвяне стъпка по стъпка:

1. Подгответе хляба и лука. Накиснете питката в прясно мляко или вода. Когато омекне, я изстискайте добре, за да отстраните излишната течност. Обелете лука и го нарежете на много ситни кубчета.

2. Омесете каймата. Поставете месото в голяма купа. Добавете накиснатия хляб, лука и яйцето. Подправете със сол и черен пипер. Омесете старателно, докато сместа стане еднородна и леко лепкава.

3. Подгответе моцарелата. Извадете топчетата от саламурата и ги подсушете с кухненска хартия. Това е важно, защото излишната влага може да доведе до напукване на кюфтетата по време на пърженето.

4. Оформете кюфтетата. Намокрете леко ръцете си с вода и вземете порция кайма. Разплескайте я върху дланта си, поставете в центъра топче моцарела и внимателно го покрийте с месото. Притиснете добре краищата, така че сиренето да остане напълно скрито.

5. Оваляйте в галета. Всяко готово кюфте покрийте с тънък слой галета. Това ще му помогне да получи апетитна златиста коричка.

6. Изпържете до готовност. Загрейте олиото в тиган на умерен огън. Пържете кюфтетата приблизително по 5-7 минути от всяка страна, докато придобият красив златист цвят и месото се сготви напълно.

7. Поднесете горещи. Извадете готовите кюфтета върху кухненска хартия, за да отстраните излишната мазнина. Сервирайте веднага, докато сиренето вътре е още меко и разтопено.

Малки хитрости за още по-добър резултат

Най-важното правило е моцарелата да бъде напълно покрита с кайма. Дори малък отвор може да позволи на разтопеното сирене да изтече в тигана.

Ако нямате малки топчета моцарела, можете да използвате едно голямо парче, нарязано на кубчета с размер около 1,5-2 сантиметра. Подходяща е и по-сухата моцарела за пица, но е по-добре да не използвате ситно настъргано сирене, защото се затваря по-трудно в каймата.

Не правете кюфтетата прекалено дебели, за да могат да се изпържат равномерно. Най-вкусни са непосредствено след приготвянето, когато имат хрупкава коричка отвън и разтапяща се плънка отвътре.

Можете да ги поднесете с картофено пюре, печени картофи или свежа салата.