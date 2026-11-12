5 изложения превърнаха София в столица на най-вкусната храна (СНИМКИ)

Ние, българските производители на храни, вярваме в чудото да запомниш вкуса на българската храна. С тези думи Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, покани всички да посетят петте международни хранителни изложения в залите на Интер Експо Център. От 11 до 14 ноември столицата е домакин на пет специализирани форума – Интерфуд & Дринк, Месомания, БУЛПЕК, Пътят на млякото и WINE & SPIRITS SHOW. Тазгодишното издание е най-мащабният формат на международните хранителни изложения през последните 25 години.

Качество и достъпност

Ние, българските производители на храни, имаме самочувствието, че спазваме традиции, изграждаме вкуса на потребителя и го правим достъпен, посочи още Мариана Кукушева и покани гостите на изложенията да посетят на местата, на които се правят презентации на храните родно производство.

Запомнете вкуса на храната, която харесвате и я потърсете в търговската мрежа, призова Кукушева. Ние гарантираме качество и достъпност, гарантираме създаване на спомени за приятелство, уют, дом, топлина, категорична бе Кукушева.

6 000 предприятия с над 90 000 служители

В хранителната индустрия са ангажирани над 6 000 предприятия, които осигуряват заетост на над 90 000 българи, посочи заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков. Той беше сред официалните гости, които откриха международните хранителни изложения. Сред тях бяха посланиците на Кралство Мароко Н.Пр. Закия ел Мидауи, на Виетнам - Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует, на Индонезия – Н.Пр. Листиана Оперананта, зам-директорите на Държавен фонд „Земеделие“ Димитър Горов и Владимир Атанасов.

Среща на производители, преработватели, търговци и потребители

По думите на Неделков петте изложения отдавна са се утвърдили като важно място за среща на производители, преработватели, търговци и потребители. Те показват потенциала на българската хранителна индустрия, която е неразделна част от родното земеделие, отбеляза той.

Аграрният заместник-министър подчерта, че зад качествените храни стоят не само съвременни технологии и инвестиции, но и устойчиво местно производство, сигурна суровинна база и партньорство по цялата верига от фермата до трапезата. Затова една от важните задачи пред Министерството на земеделието и храните е да създава условия както за развитие на производителите, така и за по-добра защита на потребителите, каза Крум Неделков.

По-ясни изисквания към традиционните млечни продукти

Той информира, че земеделското министерство работи по промени в нормативната уредба, които да осигурят по-ясни правила за бизнеса, по-добра информираност на потребителите и по-ефективен официален контрол. Това означава по-прецизно обозначаване на храните и техния произход. Подготвяме по-ясните изисквания към традиционните млечни продукти с промяната в наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, която е на фаза обществено обсъждане, съобщи заместник-министърът. Той допълни, че целта е потребителите да получават достоверна информация за състава, произхода, характеристиките на храната, която избират, а производителят да работи при ясни правила и условия.

По думите му е важна подкрепата към инициативи, които дават видимост на качествената българска продукция, насърчават новите партньорства и отварят възможности за развитие на бранша.

Председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов отбеляза, че за първи път тази година на „Месомания“ има изложители от две съседни държави – Северна Македония и Сърбия.

Първият щанд, който зам.-министър Неделков посети бе на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, където Мариана Кукушева му връчи специален плакет.

До 14 ноември Интер Еспо Център е сърцето на най-вкусната българска храна, а София - притегателен център за ресорната индустрия. Петте международни изложения събират производители, преработватели, търговци и специалисти от цял свят. От месото и млечните продукти до хляба, сладкарството, напитките и виното – изложбените зали представят цялото многообразие на хранително-вкусовия сектор.

Над 560 директни участници от 21 държави на четири континента представят повече от 900 бранда. Петте изложбени зали дават възможност на бизнеса да покаже нови продукти, технологии и решения, а на посетителите – да се запознаят с тенденциите, които променят производството и потреблението на храни и напитки.

Месото, млякото и хлябът събират бизнеса

Най-големите акценти са БУЛПЕК и МЕСОМАНИЯ. БУЛПЕК е изложението за хлебопроизводство и сладкарство. В рамките на 34-ото му издание компании представят суровини, машини, оборудване, технологии и опаковки. Форумът проследява развитието на един от традиционните за България отрасли, в който занаятчийските умения все по-често се съчетават с модерни производствени решения.

МЕСОМАНИЯ провежда своето 33-о издание. Форумът е посветен на месопреработвателната индустрия, месните продукти, суровините, технологиите и модерното оборудване. Той събира производители и специалисти, за които качеството, безопасността и иновациите са ключови за развитието на сектора.

ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО е другият специализиран форум, посветен на млечната индустрия. В центъра му са млякото и млечните продукти, млекопреработването и технологиите, които определят бъдещето на сектора.

ИНТЕРФУД & ДРИНК отбелязва своето 25-о издание и представя широк спектър от храни, напитки, суровини, технологии и оборудване.

WINE & SPIRITS SHOW допълва картината с вина, крафт бира, високоалкохолни напитки и специализирани предложения.

Българските вкусове срещат световните тенденции

Изложенията не се ограничават до традиционното представяне на продукция. Организаторите са подготвили специализирани пространства, които дават възможност на посетителите да откриват нови вкусове, продукти и производствени решения.

БИО ЗОНА е посветена на сертифицираните биологични продукти и техните производители. БулевАРТ на вкусовете 2026 и GOURMET поставят акцент върху гастрономията и кулинарните открития.

Специално място е отделено и на кафе културата чрез CoffeeRoaster & Craft – COFFEE space. HOT RELEASE EXPO представя нови продукти и иновации в хранителната индустрия.

Програмата включва още B2B MATCHMAKING – платформа за двустранни бизнес срещи, както и Exhibitors Speakers Corner, където се провеждат презентации, дегустации, майсторски класове, конференции и професионални дискусии.

Така изложбеният формат се превръща не само в място за представяне на продукция, но и в пространство за създаване на партньорства, обмен на опит и търсене на нови пазари.