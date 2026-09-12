Скандална метъл група идва със специално шоу у нас
На 9 декември бандата ще ни върне там, откъдето започна всичко
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На 9 декември бандата ще ни върне там, откъдето започна всичко
Мощно музикално събитие в Интер Експо Център
Заедно с резидентите Mar – T, Luca Donzelli и останалите Ди Джеи за вечерта, ще видим и оригиналните декори за двете сцени както и емблематичната пира...
Цените хвърчат нагоре, войната в Украйна затруднява доставките
В дните на форума специалисти в областта на туризма и посетители ще имат възможност да се запознаят с новостите в предлагането на водещи компании от...
Еднодневното събитие е от 9 до 19 часа на 2 декември в Интер Експо Център и в него ще участват представителни щандове от 60 държави...
Прогнози за изключително силни валежи и вятър налагат промяната Остават само няколко дни до първото гостуване на неподражаемия Skrillex у нас на 15-и...
От днес до 17 април включително се забранява влизането на пътни превозни средства по северната половина на локалното платно на бул. "Цариградско шосе"...
Японските марки с най-много продажби Ценители на новите коли обсадиха Автомобилен салон София 2015 в Интер Експо Център. През първия ден от откриване...
Свличане на земна маса при неукрепен изкоп на честен строителен обект на "Авто Юнион Пропъртис"е причината за свличане на тротоарната настилка на бул....
Майстори от Балканите се състезаваха в Експото, в неделя е конкурсът за грим на тема "Революция"
Новата Toyota Corolla е смъкната от поточната линия специално за Автосалона.
Събитието се организира от Интер Експо Център с медийното партньорство на "Стандарт".