Скандална метъл група идва със специално шоу у нас

Концерт на W.A.S.P. ще се състои на 9 декември тази година в София, Интер Експо Център, от 20.00 часа. Една от най-известните, скандални и противоречиви хеви метъл банди в света идват със специалното си шоу 1984 to HEADLESS, на коeто ще чуем хитовете от първите им четири култови албума.

В историята на рокендрола са много малко групите, подбуждали любовта, омразата и първичните емоции така, както W.A.S.P. Още от самото начало, малките зали в Калифорния, а по-късно и в много страни по света, на Крилатите убийци им е забранено да свирят и представят шоуто си на живо. Уникалният шок-рок стил на групата провокира религиозните организации, местните градски съвети, правителства, дори сенатът във Вашингтон провежда изслушвания в опит да забрани продажбата на записи и да спре "погрома" на сцените, където свирят.

Основателят на групата, фронтмена Блеки Лоулаес, успешно ръководи групата над 40 години. Той е неин вокалист и основен автор на песните още от самото ѝ начало. Уникалната му външност, социалните и политическите му изказвания извеждат групата до световни висоти. Продадени са милиони записи и е оставено наследство от множество разпродадени шоута по целия свят.

На 9 декември бандата ще ни върне там, откъдето започна всичко!

Билетите влизат в продажба от този петък, 17 април, 11:00 часа онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени, са магазините на Технополис, На Тъмно, бензиностанции OMV в цялата страна, Български пощи, и много други. Електронните версии на билетите не е необходимо да бъдат разпечатани - могат да бъдат сканирани директно на телефон.

Децата до 7 години, включително, ще влизат безплатно. Всички фенове под 18 години ще бъдат допускани само с пълнолетен придружител и попълнена от него декларация. Предстои обявяването на допълнителна информация!

