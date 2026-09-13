Скандална метъл група идва със специално шоу у нас
На 9 декември бандата ще ни върне там, откъдето започна всичко
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На 9 декември бандата ще ни върне там, откъдето започна всичко
Метъл легендите W.A.S.P. ще издадат през август своя 15-и студиен албум - "Golgotha". От бандата в същото време подписаха договор със звукозаписната к...
Бургас. Scala Mercalli и Аналгин са двете банди, които бяха избрани да подгряват концерта на легендарните W.A.S.P в Бургас. Знаменитият форнтмен Блек...
Блеки Лоулес, фронтменът на W.A.S.P, ще покаже за първи път пред феновете си у нас голямата си гордост - легендарната стойка за микрофон, превърнала с...