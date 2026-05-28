GusGus: звукът се превръща в мултивселена на 11 септември на Vidas Art Arena

Исландските пионери на електронната сцена GusGus пристигат в София със специален лайв на 11 септември 2026 г. на малката сцена на Vidas Art Arena, по покана на Fest Team. Те ще представят на българската публика вечер, която ще надхвърли формата на обикновен концерт и ще се превърне в потапящо аудио-визуално преживяване, в което клубната енергия, експерименталният звук и артистичната свобода ще се слеят в едно. Колективът, определян като едно от най-устойчивите и влиятелни имена в съвременната електронна музика, пристига със своя характерен подход към живото изпълнение – постоянно променящ се, импровизиран и винаги уникален, превръщайки всяка поява на сцена в отделна звукова вселена. Билети за събитието за членове на Fest Club влизат в продажба утре – 28 май, а за всички в мрежата на Ticket Station от 29 май, на цени започващи от 39 евро.

Повече от 25 години GusGus съществуват на границата между електронната музика и съвременното изкуство и отказват да бъдат дефинирани и изграждат своята история едновременно чрез хаос и прецизност. Често описвани като мултимедийна арт формация, повече отколкото като класическа група, те преминават през творчески сривове, неочаквани трансформации и моменти на пробив, които ги превръщат в една от най-влиятелните сили в глобалната електронна култура.

Родени в експерименталния ъндърграунд на Рейкявик, GusGus се движат свободно между techno, house, trip-hop и кинематографична електроника. Тяхното звучене никога не е статично – то диша, мутира и се разтваря в атмосфера, балансирайки между аналогова текстура, дигитално бъдеще, клубна енергия и емоционална дълбочина, а на сцената реконструират музиката в реално време. Всеки концерт е еднократен процес на разрушение и възраждане: разширени структури, импровизация на живо и изкривени звукови пейзажи, които гарантират, че няма две еднакви изживявания.

В своята история групата стои зад ремикси и колаборации с имена като Depeche Mode, Björk и Sigur Rós, затвърждавайки позицията си на кръстопът между електронния авангард и поп естетиката. Днес, с Biggi Veira, Daníel Ágúst и Margrét Rán в състава, GusGus продължават да разширяват своята звукова митология, наситена с мелодична емоционалност и вдъхновена от естетиката на 80-те и 90-те, но и пречупена през съвременната клубна сцена.

На 11 септември София ще стане част от звукова вселена, която се ражда и изчезва в реално време.

