Съдът взе ново решение за "Баба Алино"

Административният съд във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ ООД срещу заповед за премахване на незаконен строеж – двуетажна жилищна сграда, в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Разпореждането е на Общината в крайморския град, издадено е на 15 юли 2026 г. и допълва предходна заповед от 19 юни 2026 г.

Съдът приема оспорването за процесуално недопустимо. С обжалваната заповед е присъединен нов субект - собственик на самостоятелен апартамент в сградата, като адресат на задълженията по премахването. Според съда жалбата е недопустима, тъй като липсва пряк и личен правен интерес. Оспорената заповед не вменява нови задължения за дружеството, а съществуването ѝ не засяга по никакъв начин правната сфера на жалбоподателя.

Съдът отбелязва още, че жалбите на „Форест клуб Варна“ ООД и на собственик на жилище в сградата срещу основната заповед, допълнена с оспорената, са присъединени за съвместно разглеждане по друго административно дело, по което дружеството има възможност да упражни в пълен обем правото си на защита, предава БТА.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

През септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността. През август съдът определи, че събарянето на сгради в местността Баба Алино край Варна може да се случи след окончателното решаване на заведените дела по същество.