Общество

БАБХ иззе мед, млечни продукти и овча лой на гранични пунктове

Действията са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“

БАБХ иззе мед, млечни продукти и овча лой на гранични пунктове
12 ное 26 | 11:04
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Григор Атанасов

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха мед, овча лой, млечни и месни продукти на граничните контролно пропускателни пунктове със Сърбия и Турция. Действията са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

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При проверка на лек автомобил с българска регистрация на вход в страната на „Лесово“ са установени 200 кг пчелен мед и 300 кг млечни продукти – сирене и масло. При контролни действия на пункт „Капитан Андреево“ инспекторите са иззели 225 кг овча лой, превозвани в багажното отделение на автобус с турска регистрация. На пункт „Калотина“ в автобус със сръбска регистрация са установени 56 кг месни и 36 кг млечни продукти. Стоките са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване.

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Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор Григор Атанасов

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