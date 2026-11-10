Погнаха и Lidl. Затвориха магазин във Видин, веригата заплаши със съд

Магазин на търговската верига Lidl във Видин е затворен след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните. Установени са нарушения при съхранението на храни и в хигиенното състояние на пекарната. Над 600 килограма хранителни продукти са насочени за унищожаване, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При инспекцията са открити 343 килограма риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 килограма мухлясало зеле. Всички тези продукти, общо 613 килограма, са насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта.

За установените нарушения е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност на магазина и е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Проверката е част от съвместните действия на БАБХ, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Контролът обхваща складове, търговски обекти и веригата на доставки с цел проверка на безопасността храните, спазването на нормативните изисквания и защитата на потребителите.

Компанията излезе с остър отговор

Според компанията подобна мярка е несъразмерна. Търговската верига подчертава, че няма опасност за клиентите, а обектът отново работи.

От Lidl посочват, че затварянето на цял супермаркет основно заради козметично петно до климатично тяло и повреда на техника, която в същия момент се обслужва от техник, е крещящ пример за несъразмерност на мярката.

Компанията изразява съчувствие към редовите инспектори на терен в цялата страна, които са принудени да търсят поводи за затваряне на обекти по поръчка от високо ниво. Лидл България подчертава, че доверието на милиони клиенти не може да бъде заложник на подобни акции. Търговската верига ще търси правата си по съдебен път.

По отношение на твърденията за зеленчуците с компрометирано качество от Lidl посочват, че те са били предназначени за преглед на качество и отстраняване на негодните стоки. Продуктите с нарушен температурен режим са били в склада на магазина, подготвени за транспортиране за унищожаване. Те не са били предлагани за продажба в търговска зала.

От компанията допълват, че преди пристигането на инспекторите на БАБХ е повикан техник, който да отстрани техническия дефект на хладилното съоръжение.

В позицията на търговската верига се подчертава, че констатациите за "нарушена хигиена в пекарната" касаят локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата за печене, замърсено климатично тяло. Единствено секторът на пекарната остава временно ограничен до излизане на резултатите от рутинните проби в 3-дневен срок.

При същата инспекция е съставен и констативен протокол за използваните опаковъчни торбички, при който инспекторите потвърждават пълно съответствие с всички национални и европейски изисквания.

От Lidl посочват, че проверката от 9 ноември е осмата на обекта във Видин за последните 5 седмици. Самата инспекция продължава близо 8 часа (от 13:09 ч. до вечерта) и е осъществена от екип от 7 инспектори при редовна смяна от едва 5 служители в магазина. На 3 и на 9 ноември в обекта влизат паралелно две различни контролни институции едновременно.

Компанията изтъква, че за последните две седмици в търговската й мрежа са извършени 171 проверки, число, значително надхвърлящо регулярните 86 средно на месец от началото на годината. Към днешна дата от началото на октомври компанията съдейства по 158 отворени проверки (в процес на обработка или обжалване) от различни държавни органи (БАБХ, КЗП, НАП).