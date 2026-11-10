МВнР предупреди българите за опасна буря в тази страна

Министерството на външните работи (МВнР) призова българските граждани, намиращи се в редица райони на Португалия и на остров Мадейра, да ограничат пътуванията си заради преминаването на бурята „Чарлз“. Предупреждението е публикувано на официалния сайт на ведомството.

Червен код за силен вятър е обявен от португалските власти за 11 ноември в периода от 09:00 до 21:00 часа. Очаква се поривите да достигнат между 120 и 140 км/ч. Бурята ще бъде съпроводена от интензивни валежи, възможни гръмотевични бури и силно морско вълнение с височина на вълните между 4 и 5 метра, съобщават от МВнР.

Предупреждението засяга областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа и Фаро, както и остров Мадейра.

Заради очакваните опасни метеорологични условия местните власти са разпоредили затварянето на училищата. Забранени са също дейностите на открито и достъпът до паркове и градини.

При необходимост от консулска или кризисна помощ българските граждани могат да се свържат с Посолството на България в Лисабон на телефони: +351 213971713, +351 213976364 и +351 213976367. Дежурният телефон за спешни случаи е +351 933611337, а електронният адрес – [email protected].

При бедствени ситуации съдействие може да бъде потърсено и от денонощните телефони на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и на имейл [email protected].

От министерството напомнят, че българите, които пътуват или пребивават временно или постоянно в чужбина, могат да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на ведомството.