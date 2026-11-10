Общество

Броят на тежко ранените от ада на "Тракия" се увеличава ОБНОВЕНА

Диана Русинова даде нова актуална информация

Броят на тежко ранените от ада на "Тракия" се увеличава ОБНОВЕНА
10 ное 26 | 11:40
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Влади Кирилов

Нови тревожни данни за мащабната и тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин съобщи ексклузивно пред БЛИЦ пътният експерт Диана Русинова. По думите й загиналите до момента са около десет души, а тежко ранените - 25.

"Имам информация за десетина загинали човека в тежката катастрофа на АМ "Тракия", а засега тежкоранените са 25", това заяви пред БЛИЦ пътният експерт Диана Русинова.

Русинова потвърди още, че към района на катастрофата пътува главният секретар на МВР Любомир Николов.

"Важно е да се каже, че цистерната, която представляваше опасност, вече е обезопасена. В момента към мястото на катастрофата пътува и главният секретар Любомир Николов."

"Ситуацията е под контрол, но е тежка. Най-вероятно бройката на ранените ще се увеличи, а има вероятност и тази на жертвите, уточни още Русинова.

Вицепремиерът Пулев за спасителната акция: Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко с гуми е на пътя

Вицепремиер и министър на икономиката инвестициите и индустрията Александър Пулев направи коментар относно катастрофата по време на събитие на КЗК.

„От сутринта държавата е впрегнала всички ресурси в подкрепа на бедстващите хора на магистрала „Тракия“. Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко, което има гуми, е на пътя. Отменили сме всички публични изяви, няма да има и Министерски съвет. Създадохме кризисен щаб", заяви той.

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Автор Влади Кирилов

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