Броят на тежко ранените от ада на "Тракия" се увеличава ОБНОВЕНА

Нови тревожни данни за мащабната и тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин съобщи ексклузивно пред БЛИЦ пътният експерт Диана Русинова. По думите й загиналите до момента са около десет души, а тежко ранените - 25.

"Имам информация за десетина загинали човека в тежката катастрофа на АМ "Тракия", а засега тежкоранените са 25", това заяви пред БЛИЦ пътният експерт Диана Русинова.

Русинова потвърди още, че към района на катастрофата пътува главният секретар на МВР Любомир Николов.

"Важно е да се каже, че цистерната, която представляваше опасност, вече е обезопасена. В момента към мястото на катастрофата пътува и главният секретар Любомир Николов."

"Ситуацията е под контрол, но е тежка. Най-вероятно бройката на ранените ще се увеличи, а има вероятност и тази на жертвите, уточни още Русинова.

Вицепремиерът Пулев за спасителната акция: Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко с гуми е на пътя

Вицепремиер и министър на икономиката инвестициите и индустрията Александър Пулев направи коментар относно катастрофата по време на събитие на КЗК.

„От сутринта държавата е впрегнала всички ресурси в подкрепа на бедстващите хора на магистрала „Тракия“. Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко, което има гуми, е на пътя. Отменили сме всички публични изяви, няма да има и Министерски съвет. Създадохме кризисен щаб", заяви той.