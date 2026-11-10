Смразяваща изповед от ада на "Тракия": Хора пищяха под тирове, вече е тихо - не са живи

Смразяваща изповед на медицинска сестра от магистралата на смъртта, където днес две верижни катастрофи с 50 коли отнеха живота на над 10 души. Повече от 50 са ранените, три от тях са в много тежко състояние.

"Не може да се опише онова, което се случва тук. Хора пищяха, затиснати под тирове. Вече не се чува нищо, защото не са живи. Съвестта не ми позволява да снимам някои гледки. Има мъртви хора в канавките. Има и умрели на място в автомобилите" - разказа пред "Труд news" медицинската сестра от бургаската болница "Сърце и мозък" Теодора Кирилова.

Рано тази сутрин (10 ноември) тя тръгнала към Бургас от Ямбол. За щастие оцелява невредима в бруталната касапница на пътя. Други пътуващи в този час нямат този късмет. По думите ѝ, това са гледки, които ще я травмират за цял живот.

"Ние все още стоим блокирани на пътя. Има тежко пострадал лекар, който е педиатър в бургаската болница "Св. Анастасия", има ранени деца, има пострадали пенсионери. Възрастните са пътували с автобус с плевенска регистрация. Били са тръгнали на екскурзия. Не знам дали сред тях има жертви, но някои от пенсионерите още стоят на пътя и плачат някой да ги извади от парализирания участък. Няма кой да ги извози, тук е неописуемо страшно", разказа пред "Труд news" сестра Кирилова.