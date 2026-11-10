Големи данъчни облекчения за деца, промени с ваучерите за храна

Бюджетна комисия в парламента разглежда промените в данъчните закони. На първо четене бяха приети по-високи данъчни облекчения за деца. За едно дете размерът им ще достигне 5000 евро, за две деца - 10 000 евро, а за три и повече деца - 15 000 евро.

Облекчението за отглеждане на дете с увреждания ще бъде увеличено на 12 000 евро. Несъгласие сред депутатите имаше единствено около предложението за нова възможност за приспадане на разходи за развитието на децата, както и за актуализацията на глобите при неспазване на закона.

Новите налози и акцизи бяха приети миналата седмица от Министерския съвет. Те предвиждат въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33%. Той ще се начислява само върху полученото над нормалната печалба от банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи са над 5 милиона евро за тази година.

Ваучерите за храна може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро. Въвежда се и акциз за мощните коли - над 340 конски сили. Той започва от 500 евро и достига за коли над 670 коня 6000 евро.

През следващите три години ще се актуализират поетапно и данъчните оценки на недвижимите имоти. Ще има данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт. Вдига се поетапно и прагът за регистрация по ДДС, което ще облекчи малките фирми.