Всичко по темата Бюджет 2027

Ето колко се вдигат минималните осигуровки
Проектобюджетът предвижда ръст с 6.4 на сто
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Бюджет 2027. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проектобюджетът предвижда ръст с 6.4 на сто
Как ще се предотврати финансова катастрофа
Премиерът обяви увеличенията за пенсионери и майки
Опозицията с критики към разчетите в хазната
Линията на бедност става 443 евро
Предвидено е дефицитът да бъде 4,3%, минималната работна заплата ще бъде 660 евро
Опозицията наду мускули, спретна пенсионен скандал с разчетите за 2027
От следващата година се предвиждат и мерки срещу издаването на фалшиви решения на ТЕЛК