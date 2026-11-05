Бюджет 2027! Изборите свършиха, игрите започнаха

За първи път представят план-сметката на държавата в УНСС, всеки от министрите защитава парите си

Изборите свършиха, игрите на опозицията започнаха. Резултатите на основните кандидати запалиха нови искри в парламента. 1 100 000 гласа за действащия президент Илияна Йотова дадоха заслужено самочувствие на „Прогресивна България“ да продължи ударно политиката си, а премиерът Румен Радев да заяви: Посоката е ясна, няма връщане назад към сенките от миналото на прехода.

Почти двойно по-високият личен резултат на Андрей Гюров от този на ПП-ДБ заедно на парламентарните избори през април наду мускулите на опозицията и й даде криле за нови атаки срещу властта.

Първите искри избухнаха в деня, в който ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори. И бяха по повод бюджета за 2027 г., който на 6 ноември ще бъде представен от премиера Радев в УНСС.

Пенсионен скандал от София до Брюксел запалиха умните и красивите около полулидера Ивайло Мирчев. От медийната машина на жълтопаветните десни тръгна слухът, че кабинетът искал да пренасочи към НОИ 50% от вноската на българите във втория пенсионен стълб. Политическите спекулации на Мирчев и хората му стигна до страховитото твърдение „национализират вторите пенсии“. За втори път влизам в ролята на пожарогасител, досега обяснявах, че токът и парното няма да поскъпнат, сега се налага да опровергая фалшивата новина, че посягаме на пенсиите, възмути се на брифинг председателят на Бюджетната комисия в НС Константин Проданов. С официални изявления, че няма пренасочване на пенсии излязоха финансовият министър Гълъб Донев и социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че с пенсионните дружества се разговаря, но – за увеличение парите на хората.

Изборите свършиха и с тях трябва да приключат и манипулациите, отсече в сряда премиерът Радев. И заяви: „неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб. Време е някои политици да разберат, че предизборната кампания приключи“.

Въпреки категоричните опровержения Мирчев и кохортата му обявиха, че двама чиновници от правителството са писали на Брюксел за пренасочване на пенсионни вноски. И даде ултиматум на правителството: до 24 часа да си признаят.

В официалните документи на Министерството на финансите няма изпратен до Европейската комисия документ с подпис на министър или премиер, в който да се предлага подобна промяна, категорично отсече и председателят на Икономическата комисия в НС Стефан Белчев. Той допусна, че е възможно да е имало някаква комуникация на експертно ниво, тъй като преди изпращането на бюджета за коментари и обсъждане в Европейската комисия са се провеждали ежедневни разговори и кореспонденция по имейл с Брюксел. Но никой от изпълнителната власт не е предлагал или обсъждал пренасочване на пенсионни вноски.

В същото време другата част от опозицията в парламента скочи срещу решението на правителството знаково да представи бюджета за 2027 г. в УНСС. Неуважение към парламента. Трябва първо да дойдат в парламента, ние сме парламентарна република, коментира Цончо Ганев от "Възраждане".

„Абсолютно неглижиране и неуважение на институцията Народно събрание на фона на очакваното представяне на бюджета“, заяви Атидже Вели от ДПС.

"Академична иновация. Пунта Мара, за да се скрият проблемите в бюджета, включи се и Николай Денков. Представят го там, защото още се учат, допълни Божидар Божанов.

„Какво по-добро послание има от това да го представиш пред люлката на образованието? Ние сме сигурни, че през следващия месец ще бъдем подложени на различни на брой атаки и внушения, но сме готови да оборим всяка една от тях, защото това, което смятаме, че ще постигнем с бюджет 2027, е, първо, заздравяване на фиска. Второ, увеличаване на социалните плащания към най-уязвимите групи от населението. Никой няма да пипа втория стълб на пенсионното осигуряване“, отговори Здравко Марков от „Прогресивна България“.

А финансовият министър Гълъб Донев покани политическите лидери на представянето на Бюджета в УНСС. С писмо, подписано с електронния подпис на Гълъб Донев, председателите на парламентарните групи са поканени утре в 12:30 часа в зала "Максима" на УНСС, където ще бъде представен Закона за държавния бюджет на Република България за 2027 година. Там министър-председателят Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година.

Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.