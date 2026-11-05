Знакова промяна във властта и нов началник

Смяна в ръководството на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Дарин Костов е новият директор на службата, съобщиха официално от Министерството на вътрешните работи (МВР).

До момента Костов заемаше поста заместник-директор на ГДБОП, а сега поема ръководството на една от ключовите структури в системата на вътрешното министерство.

Досегашният началник на дирекцията Мартин Златков изпълняваше длъжността временно.

С назначаването на Дарин Костов се извършва промяна в ръководството на службата, която има ключова роля в противодействието на организираната престъпност.

ГДБОП работи по разследвания, свързани с организирани престъпни групи, наркотрафик, киберпрестъпления и други тежки престъпления.

Към момента от предоставената информация няма допълнителни подробности за мотивите за кадровата промяна или за бъдещите приоритети на новия директор.