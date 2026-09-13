БНТ с изнeнадващ ход. Кой е новият началник
Националната телевизия взе това решение
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Националната телевизия взе това решение
Какво коментира инж. Георги Даракчиев
Открит е с куршум в главата
Гл. комисар Александър Джартов: „Хората бяха предупредени, но силата на природата изненада всички“
Насилието срещу униформени е посегателство срещу самата институция
Досега началник на РУО в София-град беше д-р Ваня Кастрева
Той ръководи службата 4 години
И той не може да убеди, че тежи на поста си
След 40 години на този престижен пост
Деница Желева се връща като външнополитически съветник на Бойко Борисов
38-годишният Мирослав Христов е завършил „Право" в Пловдивския университет
Какво направи със своя служителка
След безумно нападение в елитен квартал
Длъжността началник на кабинета е най-стратегическата в американската изпълнителна власт
Бившият началник на отдел "Охранителна полиция" се издирва от 2 октомври
Често тези заплахи са изфабрикувани, но ние няма как да не реагираме, каза ген. Красимир Станчев
Сигналът е подаден в петък, вдигна на крак службите
Дълги години се е борил с престъпността
Как е хванат от полицията
При нелепия инцидент на Бузлуджа