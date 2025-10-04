Шефът на пожарната видя къде е трагедията с наводнението в Елените

След поредното опустошително наводнение в района на Елените и Царево, което отне човешки животи и причини сериозни материални щети, службите за спешно реагиране направиха първата си равносметка. Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов обясни, че хората са били предупредени, но вълната е дошла с такава сила и скорост, че е изненадала дори опитните спасители.

Хаосът в нощта на бедствието

„На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната. Най-критично беше в „Елените“. Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата по разчистване и обезопасяване на селищата“, заяви Джартов в ефира на Нова телевизия.

Той уточни, че евакуираните в страната са около 100 души, като най-много са били в района на Елените, а превантивни действия са предприети и в Царево. „Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 година имаше тежко наводнение там, така че евакуацията бе основно превантивна“, посочи той.

По думите на Джартов, екипите са се сблъскали с трудности при извеждането на хората, но въпреки това са успели да предотвратят по-голяма трагедия. „За изминалото денонощие работихме по над 400 сигнала, 340 от които бяха свързани с тежките метеорологични условия – паднали дървета, наводнени сгради, отстраняване на опасни предмети. Всичко останало беше свързано с евакуация, отводняване и обезопасяване“, каза той.

Вторият удар на природата

По време на бедствието, което обхвана Югоизточна България, екипите на пожарната са останали на терен денонощно. „Днес ще бъдат съсредоточени основно в Елените. Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място и в общински обекти. Осигурени са вода и храна“, разказа главният комисар.

Когато пристига на място, Джартов заварва сцена на пълен хаос: „Ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място.“

По първоначални оценки материалните щети са значителни. „Комисия, назначена от кмета, ще обходи засегнатата зона и ще оцени щетите. Основно става въпрос за автомобили, но има засегната инфраструктура и сгради“, уточни Джартов. Засега не е установена опасност от срутвания, но специалисти ще проверят конструкциите повторно.

Уроците след трагедията

„Хората в Елените бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички“, подчерта Джартов. По думите му обстановката в област Бургас започнала да се нормализира около 11:00 часа, но само 20 минути по-късно започнали да пристигат обаждания по 112 от граждани, които виждат „изключително висока вълна, възпрепятстваща евакуацията и застрашаваща живота им“.

Тогава по заповед на областния управител е задействана системата BG-Alert за спешно предупреждение. Според Джартов именно такива превантивни действия ще бъдат ключови за бъдещето: навременното предупреждение, ясните зони за евакуация и постоянният мониторинг на рисковите дерета могат да спасят животи.

Главният комисар не скри, че бедствието е поредното напомняне колко уязвими са крайбрежните населени места пред природната сила. „Можем да сме подготвени организационно, но когато природата реши да покаже мощта си – тя го прави без предупреждение“, каза той.

