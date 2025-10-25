Ужас в Бургас! Голям началник е открит мъртъв

Голяма трагедия в Бургас.

Началникът на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв днес сутринта с огнестрелна рана в областта на главата.

Тялото е открито на черен път между поморийските села Медово и Бата. По първоначални данни става дума за самоубийство вследствие на тежко онкологично заболяване, с което данъчният шеф се е борил през последните месеци.

За инцидента липсва официална информация от МВР, но осведомени твърдят, че 61-годишният мъж е сложил край на живота си със законно притежаван пистолет.

Кирил Пологов има над 30 години стаж в данъчната система, а ръководството на Териториалната дирекция на НАП пое преди малко повече от година, припомнят запознати.

