Полицаи и синдикати бранят колегите си след побоя на МВР-шефа в Русе

„Остро осъждаме нападенията над служителите на МВР, тъй като смятаме, че

това е нападение срещу държавността“,

каза пред бТВ Иван Янулов, член на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

От организацията подчертават, че подобни актове не бива да се политизират и че защитата на колегите е защита на институцията.

Спорът за първия удар и състоянието на пострадалия

Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, докато разследването продължава да изяснява кой е нанесъл първия удар – той или групата младежи. „Посегателството е предизвикано, но според мен възрастта на нападателите е показателна за това накъде се развива обществото като цяло. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво“, посочи Янулов и добави, че единствено разследването може да установи кой посяга пръв.

Защитна реакция, а не саморазправа

По думите на Янулов директорът е действал като полицай, дори извън работно време. „Саморазправата не е начин да се реши един проблем. Доколкото разбрах, директорът на областната дирекция се е легитимирал. Той е тръгнал да защити своя спътник, тъй като агресията е била насочена към него. Като полицай е бил длъжен да реагира“, коментира той.

Янулов уточни още, че на кадрите „не е видял удар отвън, а само как някой се навежда в колата“.

„Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен. Това е записано в Закона за МВР.

Като полицаи сме длъжни да реагираме дори в извънработно време

и да вземем отношение, когато видим такъв случай“, каза той и подчерта, че в този случай употребата на алкохол няма никакво значение: „Аз виждам едно единствено действие – той да предотврати сбиването, което е възникнало и това е правилното действие.“

„За нас е важно да се открие обективната истина и какво действително се е случило“, допълни Янулов, като още веднъж настоя случаят да не се превръща в политическа тема.

