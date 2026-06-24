Мястото, където слънцето не залява. Намира се в Европа

Има едно място в Европа, където половин година е ден, а през другата половина слънцето изобщо не изгрява. Това е Лонгйир на архипелага Шпицберген – едно от най-северните населени места в Норвегия, където природата определя ритъма на живота.

От около 20 април до 23 август там настъпва полярният ден и слънцето не залязва в продължение на 128 дни. Постоянната светлина позволява на местните жители и туристите да се разхождат, да спортуват и да наблюдават дивата природа по всяко време на денонощието.

Местните жители са свикнали с тези екстремни условия и дори се възползват от тях. Макар че дългият ден може да повлияе на съня и биологичния часовник, общността в Лонгйир е създала собствени навици – използват се специални завеси за сън, хората планират активен живот дори в „среднощните“ часове и често се организират събития като концерти и спортни състезания късно вечер.

През останалите месеци в Лонгйир настъпва противоположното природно явление – полярната нощ, когато слънцето не изгрява изобщо. Тя започва в края на октомври и продължава до средата на февруари, като в най-тъмните седмици градът е обгърнат в пълна тъмнина. Въпреки това, хората не спират ежедневните си дейности – улиците са осветени, а жителите използват изкуствена светлина.

Тогава може да се наблюдава северното сияние – едно от най-впечатляващите природни явления. Тъй като през този период небето е тъмно през цялото денонощие, условията за наблюдение на сиянието са добри. Най-доброто време за това е от ноември до февруари, когато нощта е най-дълга и атмосферните условия често позволяват ясно небе.

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