Не пътувайте сами в тези градове

Самостоятелните пътешествия стават все по-популярни, но изборът на дестинация може да се окаже решаващ за преживяването. Докато някои европейски градове са особено удобни за туристи, които пътуват сами, други се оказват сериозно предизвикателство заради високите разходи за нощувки, храна и развлечения.

След класацията на най-добрите европейски дестинации за соло пътешественици платформата Radical Storage представя и обратната десетка – градовете, които предлагат най-неблагоприятни условия за самостоятелно пътуване. Проучването обхваща 11 показателя, сред които средните дневни разходи за настаняване, храна и забавления, както и цените на хостелите.

Ето кои са десетте града в антикласацията:

Дъблин, Ирландия Марсилия, Франция Ница, Франция Франкфурт, Германия Женева, Швейцария Кьолн, Германия Орхус, Дания Венеция, Италия Рейкявик, Исландия Цюрих, Швейцария

Швейцарският град заема първото място в класацията на най-неподходящите дестинации за соло пътешественици. Основната причина са високите цени – средните дневни разходи достигат 168,13 евро. Това превръща Цюрих в сериозно изпитание за бюджета на туристите, особено когато поемат сами всички разходи за пътуването.