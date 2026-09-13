Телците печелят заслужено, някой наблюдава Лъва, Скорпионът е прав
Не чакайте съвети от звездите, а действайте сами
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Не чакайте съвети от звездите, а действайте сами
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