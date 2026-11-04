Никълъс Кейдж- има много кинти, но няма дом

Никълъс Кейдж се оказа в необичайна ситуация – има имение за милиони долари на брега на океана, но не може да живее в него. Огромна дупка, отворила се в земята пред дома му в Малибу, погълна част от алеята към гаража и принуди холивудската звезда да се премести в хотел.

„В момента съм малко бездомен“, призна 62-годишният актьор по време на фестивала Los Angeles Comic Con на 31 октомври.

Кейдж обясни, че от известно време живее по хотели, след като през септември земята край крайбрежната му къща буквално пропаднала.

„Нещо се случи с дома ми в Малибу и сега просто живея по хотели. Затова няма да мога да посрещам обичайните малки посетители, които идват за лакомства на Хелоуин“, разказа той пред публиката.

Земята се отвори на метри от къщата му

Инцидентът станал на 8 септември, когато огромно пропадане обхванало част от алеята пред имението на Кейдж и прилежащия път.

По данни на местните власти образувалата се яма достигнала дълбочина между 7,6 и 9 метра, широчина около 9 метра и дължина приблизително 18 метра.

Кадри от въздуха показват огромен кратер непосредствено до гаража, погълнал асфалт и бетонни конструкции. Пропадането се простирало към плажа под имота.

Бедствието било свързано с мощните вълни, високите приливи и крайбрежната ерозия, предизвикани от урагана „Мари“, който засегнал тихоокеанското крайбрежие на Южна Калифорния.

В резултат властите в Малибу обявили извънредно положение.

Седем жилищни сгради получили предупредителен червен знак за опасни условия, а за други 24 било предвидено ограничаване на достъпа заради невъзможността автомобилите да преминават безопасно.

Повредена била и газова инфраструктура, което наложило временно спиране на подаването на природен газ в района.

Не се съобщава за пострадали хора.

Имение за милиони под заплаха

Според американските медии Кейдж купил крайбрежния имот през 2024 г. за приблизително 10,5 милиона долара.

Луксозната къща се намира непосредствено до Тихия океан и разполага с впечатляваща гледка към водата.

Но близостта до океана се оказала сериозен проблем. Мощните вълни и ерозията застрашили терена около сградата, а рухналата алея направила достъпа до имота опасен.

Актьорът вече е предприел действия за укрепване и възстановяване на засегнатите части, съобщава „Лос Анджелис Таймс“.

Засега не е ясно кога Кейдж ще може отново да се върне в дома си.