Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Засега не е известно как е пламнал пожарът, наречен „Франклин“
Не се съобщава за наранявания или щети
Стана градинар в къщата на бябя си
Разходи се без сутиен в Малибу
Тази цена го прави един от най-скъпите имоти на света
На херцогинята й липсвал родния дом
Домът на певицата бе сред първите изгорели
Лана Дел Рей реши да избяга от досадни фенове, като си купи къща за 3 милиона долара на плажа в Малибу. Бижуто е с 3 спални, 4 бани и най-важното - от...