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Гуинет Полтроу се подмлади

Гуинет Полтроу се подмлади

След като списание "Пийпъл" обяви 41-годишната Гуинет Полтроу за най-красивата жена в света, холивудската звезда призна доброволно, че се е подмладила...

08 юни | 20:30
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