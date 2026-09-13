Избраха най-красивата знаменитост на 2025 г. Изненадата е голяма!
За Деми Мур истинската красота не е въпрос на грим или ген, а на автентичност
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За Деми Мур истинската красота не е въпрос на грим или ген, а на автентичност
Легендарният футболист Дейвид Бекъм беше обявен от списание „People" за „най-секси мъж на планетата" за 2015 година. Втори в класацията е австралиецъ...
След като списание "Пийпъл" обяви 41-годишната Гуинет Полтроу за най-красивата жена в света, холивудската звезда призна доброволно, че се е подмладила...