Бащата на Сияна избухна! Оставки в агенцията, за която никой не знае

Бащата на трагично загиналата Сияна, която бе прегазена от ТИР - Николай Попов, избухна във Фейсбук след най-зловещата катастрофа у нас. 86 коли, автобуси и ТИР-ове се нанизаха едни в други на 298-мия километър на "Тракия" край Ямбол в два невиждани досега верижни сблъсъка - и в двете платна по едно и също време. 12 души загинаха, над 50 са в болница, трима са в много тежко състояние. Утре, 11 ноември 2026 г., е ден на национален траур.

Петиция за незабавното отстраняване на ръководството на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разпространи в социалната мрежа Попов. Минути след призива му във Facebook подписите вече са 90, а подкрепата продължава да расте.

Хората са гневни, че дори не са чували за съществуването на подобна държавна структура, чието бездействие е видно от днешната трагедия. До този момент представител на агенцията не е направил изявления за ада на "Тракия".

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ има координационни и аналитични функции, но не осъществява сама контрола върху водачите и поддръжката на пътищата. Отговорностите в тази област са разпределени между няколко институции, включително МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Затова искането за оставки е само част от по-големия обществен дебат - за ефективността на контрола, състоянието на пътищата, подготовката на шофьорите и резултатите от държавната политика за безопасност.

Инициативата за петицията е на гражданско движение „СИЯНИЕ“, а Николай Попов отправи публичен призив за подкрепа.

„След този пореден ад на пътя е време някой да поеме отговорност! Стига жертви! Стига оправдания! Стига бездействие! Човешкият живот не е статистика! Време е за отговорност!“, написа той в профила си във Facebook.

В петицията се настоява за незабавна оставка на ръководството на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и за публичен отчет за предприетите мерки и постигнатите резултати.

„След поредната тежка катастрофа, при която по първоначални данни загинаха 11 души, смятаме, че е крайно време да бъде поета институционална отговорност“, посочват организаторите.

Те припомнят, че агенцията е натоварена с координацията на държавната политика за пътна безопасност. Според тях продължаващите тежки инциденти и загубата на човешки животи налагат управленска отговорност.

Призивът на Попов предизвика разгорещена дискусия. Част от хората подкрепят искането за оставки, докато други смятат, че политическата отговорност не може да замени личната отговорност на водачите.

„Магистралата на смъртта“, начете "Тракия" един от коментиращите.

„Даже не знаех, че изхранваме и такава агенция? Сериозно ли има някой, дето взима държавни пари за тая работа? Никакъв ефект не се усеща, в България не остана човек, който да няма познат загинал в катастрофа“, коментира Милен Богунски.

Венцислав Маринов е още по-категоричен и настоява агенцията да бъде закрита, определяйки я като структура, която харчи обществени средства без видим резултат.

Но не всички приемат искането за оставка като решение.

„И Господ да слезе да ни управлява, докато няма самосъзнание, все ще е така. Лудото и безотговорно шофиране си е наша отговорност“, пише Таня Тодорова.

Анелия Петрова също защитава тезата, че основният проблем е поведението на шофьорите. Тя посочва мъглата и неспазването на необходимата дистанция като възможни фактори за тежки катастрофи. Дали и каква роля са имали те при днешния инцидент, предстои да бъде установено от разследващите.

Междувременно Мима Иванова-Шефер изразява недоверие, че ще последва реална отговорност. Според нея общественото внимание ще отслабне, когато се появи следващата трагедия.

Именно тази последователност от тежки инциденти засилва усещането за безизходица.